«إنفاذ» يسند 165 عقارا للبيع والتصفية عبر 21 مزادا علنيا في 7 مناطق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إقامة 21 مزادا علنيا، ابتداء من الـ11 حتى الـ20 من ديسمبر، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية، لبيع وتصفية 165 عقارا سكنيا وتجاريا، في سبع مناطق ومدن في المملكة.

وأوضح المركز في بيان له أن المزادات تتضمن إقامة عشرة مزادات في منطقة الرياض لعرض 81 فرصة عقارية متنوعة، ومزاد واحد في المدينة المنورة يعرض من خلاله فرصة عقارية، وثلاثة مزادات لعرض 23 عقارا في منطقة مكة المكرمة، و16 عقارا في المنطقة الشرقية من خلال مزادين علنيين، و16 فرصة عقارية في مزادين في منطقة القصيم، ومزادين في منطقة الجوف تعرض 19 عقارا، إضافة لمزاد واحد لعرض تسعة عقارات في منطقة عسير.

وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ"إنفاذ" على صفحة المزادات.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعد مركزا حكوميا مستقلا، وهو من مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.