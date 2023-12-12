الأسهم السعودية تعزز مكاسبها بدعم «القيادية».. السوق أكثر حساسية مع مكرر ربحية 24 مرة

ارتفعت الأسهم السعودية 84 نقطة ما يعادل 0.75 في المائة لتغلق عند 11380 نقطة لتعزز مستوياتها عند الأعلى منذ سبتمبر. جاء ذلك على الرغم من تراجع أكثر القطاعات والأسهم، إلا أن الشركات القيادية أسهمت بشكل كبير في ارتفاع المؤشر. وتزامن تحرك السوق الايجابي مع نمو السيولة 2.5 مليار ريال لتتفوق على المتوسط الشهري.

واستطاعت السوق أن تصل إلى مكاسب 10 في المائة من أدنى مستوياتها في أكتوبر الماضي لتصل بذلك إلى مكرر ربحيتها 24 مرة، ما يجعلها أكثر حساسية تجاه أي متغيرات سلبية وزيادة اتجاه متعاملين إلى البيع لجني الأرباح. السوق تترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة اليوم، التي ستلعب دورا في توقعات اتجاه أسعار الفائدة، وسيجتمع "الفيدرالي الأمريكي"، غدا، لتحديد سياسته النقدية.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11302 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11396 كاسبا 0.89 في المائة، بينما الأدنى عند 11274 نقطة فاقدا 0.20 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 11380 نقطة رابحا 84 نقطة بنحو 0.75 في المائة. وارتفعت السيولة 52 في المائة بنحو 2.5 مليار لتصل إلى 7.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 14 في المائة بواقع 31 مليونا لتصل إلى 259 مليون سهم. أما الصفقات، فارتفعت 149 ألفا بنحو 43 في المائة لتصل إلى 497 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.6 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بـ2.3 في المائة، وحل ثالثا "السلع طوية الأجل" 2.2 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "تجزئة وتوزيع السلع الكمالية" بواقع 0.5 في المائة، ثم "الطاقة" بمقدار 0.27 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 0.26 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 21 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 13 في المائة ما يمثل 979 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 9 في المائة بنحو 684 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الخريف" بنحو 7.79 في المائة ليبلغ 168.80 ريال، يليه "نسيج" بـ6.34 في المائة ليصل إلى 57 ريالا، وحل ثالثا سهم "أسلاك" 4.23 في المائة، حيث أغلق عند 28.35 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الباحة" بواقع 7.14 في المائة ليغلق عند 0.13 ريال، يليه "عناية" بـ6.35 في المائة إلى 15.34 ريال، وحل ثالثا سهم "أمانة للتأمين" بمقدار 4.37 في المائة ليقفل عند 12.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 709 ملايين ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 454 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الإنماء بـ297 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية