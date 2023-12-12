انخفاض مؤشرات وول ستريت في مستهل أسبوع حافل بالأحداث الاقتصادية

انخفضت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح، أمس، في مستهل تعاملات أسبوع حافل بالأحداث الاقتصادية، يتضمن اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم، وكلاهما سيختبر تفاؤل المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 6.46 نقطة، بنحو 0.02 في المائة، إلى 36254.33 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 10.98 نقطة، أو 0.24 في المائة، إلى 4593.39 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع 63.84 نقطة، بمقدار 0.44 في المائة، إلى 14340.13 نقطة.

من جهة أخرى، أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة وسط ترقب المستثمرين قرارات البنوك المركزية العالمية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، بينما أدى انخفاض أسعار المعادن إلى هبوط أسهم شركات التعدين.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بعد صعوده الجمعة إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2022.

ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم "إنكافيس" 4.4 في المائة ليتذيل مؤشر ستوكس 600 بعد خفض بنك مورجان ستانلي تصنيف الشركة الألمانية المنتجة للطاقة المتجددة. وقفز سهم "شيبسيتيد" 8.1 في المائة بعدما قالت المجموعة الإعلامية النرويجية، إنها أبرمت اتفاقا غير ملزم لبيع عملياتها الإعلامية الإخبارية لمؤسسة تينيوس تراست.

وفي آسيا، تعافى مؤشر نيكاي الياباني، أمس، من أدنى مستوياته في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من تراجع الين عن ذروة أربعة أشهر. وأنهى مؤشر نيكاي تداولات، أمس، مرتفعا 1.5 في المائة عند 32791.80 نقطة بعد موجة صعود شهدت ارتفاع 196 سهما من إجمالي 225 على المؤشر، مقابل تراجع 25 واستقرار أربعة. كما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.47 في المائة. وجاءت مكاسب نيكاي، أمس، بعد أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف سبتمبر وشمل هبوطا 3.4 في المائة، الخميس والجمعة، وسط ارتفاع الين. ويقلل ارتفاع الين من قيمة مبيعات المصدرين في الخارج.

وقال ماكي ساوادا؛ الخبير الاستراتيجي لدى نومورا للأوراق المالية، "الارتفاع واسع للغاية، (لكن) يمكننا أن نرى بوضوح أن جزءا كبيرا منه هو تعاف طبيعي بعد الانخفاضات الحادة التي شهدها الأسبوع الماضي.. ربما يكون هذا هو العامل الأكبر".

وكان سهم "طوكيو إلكترون" لمعدات تصنيع الرقائق الداعم الأكبر لمؤشر نيكاي بعدما صعد 76 نقطة بواقع 3.44 في المائة. وتراجع الين إلى 145.615 ين للدولار، أمس، مقابل 141.60 في أواخر الأسبوع الماضي.

وكانت أسهم الطاقة الأفضل أداء بعد صعود أسعار النفط الخام، وربح المؤشر الفرعي لأسهم هذا القطاع في بورصة طوكيو 3.22 في المائة.