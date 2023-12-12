«نمو» تتراجع 170 نقطة وسط تداولات قيمتها 34 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية «نمو» 170 نقطة بنحو 0.7 في المائة لتغلق عند 23705 نقاط. وانخفضت قيمة التداول 16 في المائة؛ ما يعادل 6.7 مليون إلى 34 مليون ريال، بينما نزلت الأسهم المتداولة 13 في المائة بواقع 312 ألفا لتبلغ مليوني سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 3834 صفقة متراجعة 486 صفقة بمقدار 11 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "إدارات" بنحو 5.9 في المائة ليبلغ 338 ريالا، يليه "معيار" بـ5.2 في المائة ليصل إلى 73 ريالا، وحل ثالثا سهم "دار المركبة" 4.3 في المائة حيث أغلق عند 44.85 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "برغرايززر" بواقع 15 في المائة ليغلق عند 9.50 ريال، يليه "ميار" بـ9 في المائة إلى 5.08 ريال، وحل ثالثا سهم "أرماح" بمقدار 7.8 في المائة مقفلا عند 43.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أرماح" بنحو 11 مليون ريال، ثم "برغرايززر" بقيمة 3.8 مليون ريال، وحل ثالثا "فش فاش" بمبلغ 1.8 مليون ريال.