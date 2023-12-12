سائقو الشاحنات السلوفاك يحاصرون المعبر الحدودي مع أوكرانيا .. منافسة رخيصة

قام سائقو الشاحنات في سلوفاكيا بإغلاق المعبر الوحيد مع أوكرانيا أمس، وفقا النقابة التي تمثل شركات النقل.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن سائقي الشاحنات منعوا الدخول إلى جمهورية سلوفاكيا من أوكرانيا أمام حركة نقل البضائع عند معبر فيسني نيميكي - أوزهورود. ولم يتم منع حركة الركاب.

وتقول نقابة شركات النقل السلوفاكية: إنها تؤيد نظيرتها البولندية في الجهود لزيادة الضغط على المفوضية الأوروبية لكي تتحرك ضد المنافسة الرخيصة من الشركات الأوكرانية.

جدير بالذكر أن سائقي الشاحنات في سلوفاكيا يشاركون نظراءهم البولنديين في الحصار على الحدود مع أوكرانيا.

إلى ذلك، حذرت أوكرانيا أمس من "عواقب وخيمة" في حال فشل قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة يعقدونها هذا الأسبوع، في الاتفاق على بدء مفاوضات انضمام كييف إلى التكتل.

وقال دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني للصحافيين عند وصوله إلى بروكسل، إنه غير "قادر على تصور" تبعات إخفاق كهذا، مضيفا "لا أريد حتى أن أتحدث عن العواقب الوخيمة التي قد تقع في حال فشل المجلس في اتخاذ هذا القرار ليس لأوكرانيا وحدها بل لتوسيع الاتحاد أيضا".

وتأتي تصريحات كوليبا قبل ثلاثة أيام من قمة حاسمة لقادة الدول الـ27، يفترض أن يتخذ خلالها قرار بشأن إطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بينما ما زال رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان متصلبا في معارضته فتح هذه العملية إلى جانب زيادة المساعدات لأوكرانيا.

وقال كوليبا "قمنا بحصتنا من العمل ونتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يقوم بدوره". وأضاف "لا يمكن السير بعكس اتجاه التاريخ"، مؤكدا أن "أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي والسؤال الوحيد هو ما إذا كان أحد ما سيبطئ العملية - الأمر الذي سيكون ثمن - أو ما إذا كنا سنتمكن من المضي قدما بسلاسة".

وأوصت المفوضية الأوروبية في نوفمبر الماضي بفتح مفاوضات الانضمام مع كييف كما هي الحال مع مولدافيا وهما البلدان اللذان حصلا على وضع المرشح لدخول الاتحاد في يونيو 2022، بعد أشهر على بدء الحرب مع روسيا.

واقترحت المفوضية الأوروبية أيضا تخصيص 50 مليار يورو مساعدة لأوكرانيا حتى 2027، في إطار مراجعة منتصف المدة لميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل.

من جهته، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الدول الـ27 إلى البقاء متحدة في دعمها لأوكرانيا. وقال عند وصوله إلى بروكسل "آمل ألا تنكسر وحدة الاتحاد الأوروبي، لأن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لإضعاف دعمنا لأوكرانيا".

بينما صرحت إيلينا فالتونيني وزيرة الخارجية الفنلندية "تبين أن موقف المجر مؤسف فعلا"، مؤكدة أنه "من المهم أن نواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

ويعقد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في العاصمة البلجيكية في بداية أسبوع "حاسم" لأوروبا على حد تعبير كريسيانيس كارينز وزيرة الخارجية اللاتفية، قبل قمة أوروبية مقررة في نهاية الأسبوع وتنتظرها أوكرانيا بفارغ الصبر.