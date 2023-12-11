"مايكروسوفت" تضاعف نشاطها في الحوسبة السحابية

رفعت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت الطاقة التشغيلية لمنصة الحوسبة السحابية التابعة لها أزور في ألمانيا، خلال العام الحالي، وأعلنت اعتزامها مضاعفة هذه الخدمة في السوق الألمانية مع بداية العام الجديد.

وبحسب ما ذكرت "الفرنسية"، قالت مارياني جانيك الرئيسة التنفيذية لشركة مايكروسوفت ألمانيا إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي القوة الدافعة وراء توسيع نشاط الحوسبة السحابية.

وأضافت في تصريحات في ميونخ أن مزيدا من المنتجات الألمانية تستخدم الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وبحسب الرئيسة التنفيذية "يعد وجود حلول حوسبة سحابية وذكاء اصطناعي قوية شرطا أساسيا لوجود اقتصاد عالي الأداء".

ومن خلال رفع الطاقة التشغيلية لمنصة أزور في ألمانيا، تستهدف مايكروسوفت تأكيد قدرتها على تلبية طلب العملاء. ومن بين الشركات الألمانية التي تخدمها مايكروسوفت في هذا المجال باير ودويتشه بنك ودويتشه بورصه ولوفتهانزا ومرسيدس بنز وإس.أيه.بي وسيمنز.

يذكر أن مدينة فرانكفورت وهي مركز مالي دولي رئيس تعد موقعا رئيسا لخدمة مايكروسوفت. وتجذب المنطقة بشكل خاص شركات تشغيل مراكز البيانات بسبب قربها من نقطة تبادل الإنترنت دي.إي-سي.آي.إكس وهي نقطة رئيسة لاتصالات الإنترنت.

وتنافس مايكروسوفت أزور خدمات أمريكية أخرى في مجل الحوسبة السحابية مثل أيه.دبليو.إس من أمازون وجوجل كلاود وشركات ألمانية مثل شفارتس جروب وإيونوس.

من ناحية أخرى تستهدف مايكروسوفت الاكتفاء بمصادر الطاقة المتجددة في تشغيل عملياتها في كل أنحاء العالم بما في ذلك مراكز بياناتها بحلول 2025.

يذكر أن قطاع الحوسبة السحابية مربحا بالنسبة إلى مايكروسوفت. وزادت إيرادات القطاع في الربع الماضي 13 في المائة إلى 56.5 مليار دولار بحسب الأرقام التي نشرتها مايكروسوفت في أكتوبر الماضي. وزادت أرباح القطاع 27 في المائة إلى 22 مليار دولار خلال الفترة نفسها.