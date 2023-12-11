تعليق الدراسة الحضورية غدا في مدارس مكة والمدينة وجدة ورابغ وخليص وينبع والعلا

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية الصباحية والمسائية غداً في جميع مدارس التعليم .

وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس مكة المكرمة والجموم والكامل وبحرة، على أن تكون الدراسة -عن بُعد- عبر "منصة مدرستي".

كما أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة تعليق الدارسة الحضورية غدًا بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.



وأعلنت إدارة التعليم في ينبع تعليق الدراسة الحضورية غداً، بمدارس تعليم ينبع والعيص والقطاعات التابعة لها بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

كما أعلنت إدارة تعليم محافظة العُلا، عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء، في مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.



وأعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية غدا ، في مدارس المنطقة والمكاتب الخارجية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب الخارجية ببدر وخيبر ووادي الفرع.