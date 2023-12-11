البطالة في تركيا عند أدنى مستوياتها في 10 أعوام

أظهرت بيانات رسمية اليوم تراجع معدل البطالة في تركيا 0.5 في المائة على أساس شهري ليسجل 8.5 في المائة في أكتوبر، وهو أدنى مستوياته في 10 أعوام بعد تسجيله انخفاضا على مدار أكثر من عامين.

وانخفض المؤشر المعدل موسميا لنقص الاستفادة من العمالة بنسبة 0.5 إلى 21.3 في المائة في الفترة ذاتها.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل مشاركة القوى العاملة في سوق العمل في أكتوبر سجل ارتفاعا طفيفا إلى 53.1 من 53.2 في المائة في الشهر السابق عليه.

وتراجعت البطالة، التي عدلت من 9.1 إلى 9 في المائة في سبتمبر، خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وبات معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2012 وابتعد عن أعلى مستوياته في منتصف عام 2020 عندما تخطى 14 في المائة.