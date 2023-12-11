الأرجنتين تحتاج إلى "ركلة قوية" لتنفيذ خطة مايلي للصدمة الاقتصادية

قد يكون لدى الناخبين الأرجنتينيين ما يدعو للقلق بشأن تعهد الرئيس الجديد خافيير مايلي بالعلاج بالصدمة الاقتصادية المؤلمة لكن الأسواق حريصة على أن يمنح الليبرالي "ركلة قوية" للاقتصاد عندما يطرح خطته هذا الأسبوع.

وبحسب "رويترز" أكد الخبير الاقتصادي الخارجي خططا لتخفيضات صارمة في الإنفاق لمعالجة أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقدين وخفض التضخم إلى ما يقرب من 150 في المائة، على الرغم من تحذيره من أن الوضع سيزداد سوءا قبل أن يتحسن.

وقال مرارا وتكرارا في خطابه الأول: "لا يوجد مال"، متعهدا باتخاذ قرارات صعبة حتى لو كان ذلك يعني الألم للبلاد. "إن التحدي الذي أمامنا هو عملاق."

وأوضح محللون أن مايلي، الذي فاز بتأييد الناخبين بخطة اقتصادية "منشارية" لخفض الإنفاق الحكومي وإلغاء العجز الكبير، بحاجة إلى متابعة هذا الحديث الصارم. وقد أدى فوزه في الانتخابات إلى دعم الأسهم والسندات في الأسابيع الأخيرة.

وقالت شركة إيكوجو الاستشارية في مذكرة "الخطر الأكبر في الأيام المقبلة هو أن الإشارات ليست قوية بما فيه الكفاية، يجب أن تتضمن الإشارات دفعة مالية قوية وإشارة واضحة إلى الرغبة في تنفيذ إصلاحات هيكلية".

ومن المتوقع أن يعلن مايلي ولويس كابوتو وزير الاقتصاد عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حيث يتطلع المستثمرون إلى انخفاض قيمة البيزو، الذي تسيطر عليه الآن ضوابط العملة وخفض الإنفاق العام والخصخصة المحتملة.

وذكر الخبير الاقتصادي جوستافو بير "سيكون من المهم بالنسبة للإدارة الجديدة أن تنعش الثقة بسرعة"، مضيفا أن الحكومة بحاجة إلى دعم اجتماعي وتشريعي في ضوء الألم الاقتصادي المحتمل في المستقبل وارتفاع التضخم بشكل أكبر.

وقالت شركة جي إم إيه كابيتال ريسيرش الاستشارية: "إن صورة الاقتصاد الكلي... هي، على أقل تقدير، مرعبة. وعلى الرغم من أن التضخم قد وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته خلال الثلاثين عاما الماضية، إلا أن كل شيء يشير إلى أن الأسوأ لم يأت بعد".

سيحتاج مايلي إلى إعادة بناء احتياطيات البنك المركزي المستنفدة التي يقدر المحللون بلوغ صافيها عشرة مليارات دولار في المنطقة الحمراء، وتخفيف الركود الذي يلوح في الأفق، وخفض الفقر بنسبة 40 في المائة، وتجديد برنامج فاشل بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

ومن جهته قال لاوتارو موشيت، الاقتصادي في مؤسسة الحرية والتقدم: "للخروج من هذا الوضع، سيكون من الضروري أن تتحرك الحكومة الجديدة بسرعة وتزيل الضوابط على رأس المال في أسرع وقت ممكن".

وأشار مورجان ستانلي في تقرير له إلى أنه بدون برنامج اقتصادي قوي، قد تحتاج الأرجنتين إلى إضعاف سعر صرف عملتها بشكل حاد، والذي يبلغ حاليا نحو 365 دولارا لكل دولار، وهو ما قد يؤدي إلى تضاعف سعر العملة الأمريكية.

وقال البنك الاستثماري في مذكرة أصدرها في السابع من ديسمبر "يبدو أن تعديل سعر صرف العملات أمر لا مفر منه"، مضيفا أنه قد يضعف إلى 700 دولار لكل دولار. "قد يحتاج الاقتصاد الذي لا يمتلك برنامجا اقتصاديا موثوقا إلى التعويض عن طريق عملات أجنبية أضعف لجذب الاستثمار.