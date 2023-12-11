فيلما "أوبنهايمر" و"باربي" يتطلعان إلى ترشيحات بارزة لجوائز "غولدن غلوب"

يتوقع أن يحصد فيلما "أوبنهايمر" و"باربي" اللذان حققا إيرادات عالية أبرز الترشيحات لجوائز "غولدن غلوب" التي تعلن الاثنين، ويأمل منظموها في أن تثير مجددا اهتمام المشاهدين عبر الشاشة الصغيرة، وفي أن تلمع صورتها، في ظل انتقال ملكية الحدث إلى جهة جديدة، وإعادة تشكيل لجنة التحكيم فيه جذريا، وإسناد النقل التفلزيوني الحي له إلى محطة مختلفة.

ويفترض أن يحصل "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان في فئة أفضل فيلم درامي، و"باربي" لغريتا غيرويغ في فئة أفضل فيلم كوميدي، على عدد من الترشيحات، بعد الحضور الجماهيري الكبير لعروض العملين اللذين أطلقت عليهما شبكات التواصل الاجتماعي تسمية "باربنهايمر" لتزامن طرحهما في الصالات.

وتعلن الترشيحات في الساعة 13,30 ت غ عبر برنامج "سي بي إس مورنينغز" التلفزيوني، بعدما عهد إلى محطة "سي بي إس" التابعة لشركة "باراماونت" السينمائية العملاقة بالنقل الحي لحفلة توزيع جوائز "غولدن غلوب" التي تقام في بيفرلي هيلز بلوس أنجليس، في 7 كانون الثاني/يناير المقبل، بدلا من منافستها "إن بي سي".

كذلك يتوقع أن يكون لمسلسلَي "ساسكسيشن" و"ذي لاست أوف آس" التلفزيونيين حضور بارز في جوائز "غولدن غلوب" هذه السنة.

