ذكرت مصادر مطلعة اليوم أن شركة أرامكوالسعودية أبلغت 3 مشترين على الأقل في شمال آسيا أنها ستمدهم بكامل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير 2024 ، وفقا لـ"رويترز".
وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في مطلع ديسمبر أنها ستمدد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024، في إطار جهود مجموعة أوبك+ لدعم أسعار النفط.
أرامكو تزود مشترين في آسيا بكامل الكميات التعاقدية في يناير 2024
ذكرت مصادر مطلعة اليوم أن شركة أرامكوالسعودية أبلغت 3 مشترين على الأقل في شمال آسيا أنها ستمدهم بكامل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير 2024 ، وفقا لـ"رويترز".
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