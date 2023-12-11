"عناية ": توصية بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بـ 150 مليون ريال

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمقدار 150 مليون ريال ليصبح رأس المال الجديد 380 مليون ريال .
|المبلغ الاجمالي المراد الحصول عليه
|150,000,000 ريال
|اسباب الزيادة
|ذلك التزاماً بالحد الأدنى المطلوب من رأس مال شركات التأمين ولدعم خطط الشركة المستقبلية ودعم هامش الملاءة المالية للشركة
|تاريخ الأحقية
|على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية
|الموافقات
|زيادة رأس مال الشركة خاضعة لموافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة
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