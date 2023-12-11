"عناية ": توصية بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بـ 150 مليون ريال

تاريخ الأحقية

على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية