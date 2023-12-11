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"عناية ": توصية بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بـ 150 مليون ريال

"عناية ": توصية بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بـ 150 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمقدار 150 مليون ريال ليصبح رأس المال الجديد 380 مليون ريال .

 

المبلغ الاجمالي المراد الحصول عليه 150,000,000 ريال
اسباب الزيادة ذلك التزاماً بالحد الأدنى المطلوب من رأس مال شركات التأمين ولدعم خطط الشركة المستقبلية ودعم هامش الملاءة المالية للشركة
تاريخ الأحقية على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية
الموافقات زيادة رأس مال الشركة خاضعة لموافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة
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