النفط يواصل مكاسبه مع سعي أمريكا لشراء احتياطيات استراتيجية

ارتفعت أسعار النفط اليوم مواصلة مكاسبها لثاني جلسة مع سعي الولايات المتحدة لإنعاش احتياطياتها الاستراتيجية، الأمر الذي وفر بعض الدعم، على الرغم من استمرار مخاوف من تخمة المعروض من الخام وضعف نمو الطلب على الوقود في العام المقبل.

وبحلول الساعة 01:19 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 75.95 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 71.30 دولار للبرميل بحسب رويترز.

وقفز الخامان بأكثر من 2 في المائة يوم الجمعة، لكنهما انخفضا لسابع أسبوع على التوالي وهي أطول فترة تراجع أسبوعي منذ 2018 مع استمرار المخاوف بخصوص تخمة المعروض.

وأدى ضعف الأسعار إلى زيادة الطلب من الولايات المتحدة التي تسعى لإضافة ثلاثة ملايين برميل من الخام إلى احتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في مارس 2024.

