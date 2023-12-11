السوق الموازية تفقد 73 نقطة بتداولات قيمتها 41 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 73 نقطة بنحو 0.3 في المائة لتغلق عند 23949 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 47 في المائة ما يعادل 13 مليونا إلى 41 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 38 في المائة بواقع 641 ألفا لتبلغ 2.3 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 4320 صفقة مرتفعة 1011 صفقة بمقدار 30 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أرماح" بنحو 17 في المائة ليبلغ 47.50 ريال، يليه "لانا" بـ6.2 في المائة ليصل إلى 31 ريالا، وحل ثالثا سهم "البابطين الغذائية" 5.8 في المائة حيث أغلق عند 45.95 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الرعاية المستقبلية" بواقع 8.8 في المائة ليغلق عند 17.46 ريال، يليه "جاز" بـ4.6 في المائة إلى 7.25 ريال، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بمقدار 4.4 في المائة مقفلا عند 80 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "أرماح" بنحو 12 مليون ريال، ثم "الرعاية المستقبلية" بقيمة 4.4 مليون ريال، وحل ثالثا "عزم" بمبلغ 4.3 مليون ريال.