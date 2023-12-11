20.4 % زيادة في صادرات كوريا من الأعشاب البحرية المجففة

سجلت صادرات كوريا الجنوبية من الأعشاب البحرية المجففة رقما قياسيا عاليا جديدا على خلفية الوعي المتزايد بالغذاء الصحي في جميع أنحاء العالم، وفقا لما أظهرته البيانات أمس.

وبلغت قيمة الشحنات الصادرة من الأعشاب البحرية المجففة، التي تسمى "جيم" باللغة الكورية، 670 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بزيادة 20.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، وفقا لوزارة المحيطات ومصايد الأسماك.

وأشارت الوزارة إلى أن حجم الصادرات المجمعة وصلت قيمتها إلى 700 مليون دولار حتى 10 نوفمبر، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 690 مليون دولار لعام 2021 بأكمله.

ووفقا لوكالة لأنباء الكورية "يونهاب"، عادة ما يتم تحميص الأعشاب البحرية المجففة مع زيت السمسم والملح الناعم لتقديمها كطبق جانبي في الطعام الكوري. اكتسبت الوجبات الخفيفة المصنوعة من مادة "جيم" شعبية بين الأجانب في الأعوام الأخيرة.

وأرجعت الوزارة الطلب الخارجي القوي إلى زيادة شهية الأجانب للأعشاب البحرية المجففة باعتبارها وجبة خفيفة صحية ومنخفضة السعرات الحرارية.

ومن حيث الوجهة، كانت الولايات المتحدة أكبر مشتر بقيمة 150 مليون دولار حتى الآن، تليها اليابان بمبلغ 140 مليون دولار. وأظهرت البيانات أن الصين استحوذت على 90 مليون دولار أيضا.

وتعهدت الوزارة في وقت سابق بتوسيع صادرات الأعشاب البحرية إلى مليار دولار بحلول 2027.

أظهرت بيانات البنك المركزي أن كوريا سجلت فائضا في الحساب الجاري للشهر السادس على التوالي في أكتوبر على خلفية الفائض التجاري وانخفاض العجز في الخدمات وزيادة الأرباح من الخارج.

ووصل فائض الحساب الجاري للبلاد إلى 6.8 مليارات دولار في أكتوبر، بعد أن سجل 5.42 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وجاء ذلك مع تسجيل الميزان التجاري للبلاد فائضا لمدة سبعة أشهر متتالية وزيادة عائد توزيعات الأرباح من الخارج.

وحقق حساب السلع في البلاد فائضا قدره 5.35 مليار دولار في أكتوبر، بعد أن سجل فائضا قدره 7.42 مليار دولار في الشهر السابق له.

وارتفعت الشحنات الخارجية للبلاد بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر إلى 57 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 4.3 في المائة خلال الفترة المذكورة إلى 51.65 دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأظهرت البيانات أن حساب الدخل الأولي الذي يتتبع أجور العمال الأجانب ومدفوعات الأرباح من الخارج وإيرادات الفوائد، سجل فائضا قدره 2.77 مليار دولار في أكتوبر، بعد أن سجل فائضا قدره 1.57 مليار دولار في سبتمبر.

وتقلص العجز في حساب الخدمات إلى 1.25 مليار دولار في أكتوبر بعد أن بلغ 3.19 مليار دولار في سبتمبر، وفقا للبيانات.