«الفاو» تقدم برنامج عمل بشأن المناخ .. تقليص جوعى العالم بواقع 150 مليون شخص 2025

في إطار مكافحة الجوع والاحتباس الحراري، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" برنامج عمل شاملا لإيجاد حلول للأزمة.

وتشمل الأهداف تقليص عدد الأشخاص، الذين يعانون الجوع، بواقع 150 مليون شخص، بحلول 2025 ووقف تدمير الغابات في مختلف أنحاء العالم وجميع عمليات الصيد غير القانونية وغير المنظمة، بحلول 2030.

وتهدف "خريطة الطريق"، التي تم تقديمها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي، أيضا إلى تقليص كمية الطعام الصالح للاستخدام، الذي يتم التخلص منه بواقع 50 في المائة، وفقا لـ"الفرنسية".

وتهدف أيضا إلى تقليص انبعاثات غاز الميثان، التي تضر بالمناخ، في القطاع الزراعي، الذي ينبعث بشكل أساسي من الماشية والأغنام، بواقع 25 في المائة بحلول 2030، مقارنة بـ2020.

وذكر ديرك ميسنر، رئيس هيئة البيئة الألمانية أن نحو 16 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، لها صلة الآن بالميثان.

واستقر مؤشر الأسعار العالمية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر، إذ عوض انخفاض أسعار الحبوب الارتفاع في أسعار الزيوت النباتية.

ووفقا لتقرير المنظمة الصادر، فإن مؤشرها سجل مستويات 120.4 نقطة في نوفمبر، وهي مستويات قريبة من أكتوبر التي تعد أقل مستوى منذ مارس 2021.

أما بمقارنة الأسعار بمستويات نوفمبر 2022، فإنها سجلت انخفاضا بنحو 10.7 في المائة حسبما تناولته "سي إن بي سي".

ووفقا للبيان، انخفضت أسعار الحبوب 3 في المائة على أساس شهري، بفعل التراجع الحاد في أسعار الذرة، بينما انخفضت أسعار القمح بنحو 2.4 في المائة.

وارتفعت أسعار زيت النخيل بأكثر من 6 في المائة الشهر الماضي، بدعم من المشتريات الأكثر نشاطا من قبل المستوردين الرئيسين ونتيجة لمستويات الإنتاج المنخفضة موسميا من الدول المنتجة.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الزيت النباتي بنحو 3.4 في المائة، كما زادت أسعار السكر بنسبة 1.4 في المائة لكنها أعلى بنحو 41.1 في المائة من المتوسط في الفترة نفسها من 2022، بفعل تدهور الإنتاج في تايلاند والهند.

في غضون ذلك، مارس سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أمس، مزيدا من الضغوط على الدول المجتمعة في دبي لحل خلافاتها بحلول الثلاثاء، وهو اليوم المقرر لاختتام المؤتمر.

وقال الجابر خلال مؤتمر صحافي "الفشل ليس خيارا، نحن نسعى لتحقيق مصلحة الجميع"، قبل أن يجتمع الوزراء الموجودون في مؤتمر "كوب28" حسب التقاليد الإماراتية، في مجلس لمناقشة الأمور المطروحة على قدم المساواة.

وأضاف "على الجميع أن يتحلوا بالمرونة.. نحن بحاجة إلى إيجاد توافق في الآراء وأرضية مشتركة بشأن الأمور الخلافية بما في ذلك الفحم".

وقال رئيس شركة النفط الإماراتية العملاقة "أدنوك"، "إن هذه هي الرئاسة الأولى لمؤتمر المناخ التي دعت جميع الأطراف إلى اقتراح أرضية مشتركة وتوافق في الآراء. لقد حان الوقت لجميع الأطراف للمشاركة بشكل بناء واقتراح صيغة علي".

ومن المقرر أن تنشر صباح اليوم مسودة جديدة للاتفاق الذي يفترض أن توافق عليه الأطراف في ختام المؤتمر.