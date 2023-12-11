361.35 مليار دولار الاستثمارات الصينية في شبكات الطرق والممرات المائية خلال 10 أشهر

توسعت استثمارات الأصول الثابتة في شبكات النقل الطرقي والمائي في الصين خلال عشرة أشهر من العام الجاري، لتبلغ 2.57 تريليون يوان (361.35 مليار دولار)، بزيادة 4.1 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل الصينية، ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في الطرق بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 تريليون يوان، في حين قفز الاستثمار في الممرات المائية بنسبة 25.8 في المائة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 163.12 مليار يوان.

وعلى صعيد المناطق على مستوى المقاطعات، احتلت منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم في جنوب غربي الصين الصدارة من حيث استثمارات الأصول الثابتة في الطرق خلال الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين، بنمو سنوي قدره 76.4 في المائة، في حين سجل أكبر نمو باستثمارات الأصول الثابتة في الممرات المائية في مقاطعة لياونينغ في شمال شرقي الصين، بنسبة بلغت 347.7 في المائة.

إلى ذلك، أظهرت نتائج تقرير صناعي أصدره الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، ومجموعة قوانغدونغ لينان للوجستيات، ارتفاع مؤشر أسعار الخدمات اللوجستية للطرق في البلاد بنسبة 0.44 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أظهر مسح أجراه الاتحاد والجمعية المذكورين، ارتفاع مؤشر الخدمات اللوجستية للشاحنات المحملة بالكامل، الذي يقيس بشكل أساسي السلع السائبة والنقل الإقليمي، بنسبة 0.97 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 103.9.

وكان الطلب في سوق الخدمات اللوجستية مستقرا نسبيا في نوفمبر الماضي، مع انخفاض طفيف في إنتاج الصناعات التحويلية، وارتفاع الطلب على التجارة الإلكترونية في بعض المناطق، وفقا لنتائج المسح المذكور.

وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع مؤشر أسعار الخدمات اللوجستية للطرق في الصين وسط التقلبات منذ بداية الربع الثالث من العام الجاري، متأثرا بعوامل تشمل وضع السوق وتكاليف النقل، فيما رجح المسح أن تخف التقلبات مع استقرار السوق تدريجيا.

قالت شركة مجموعة أورومتشي المحدودة للسكك الحديدية الصينية، إن حجم الشحن بالسكك الحديدية في منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين، سجل 200 مليون طن منذ بداية العام الجاري.

وأضافت الشركة أن الفحم كان البضاعة الرئيسة المنقولة عبر السكك الحديدية في المنطقة. وحتى الجمعة الماضي، تم نقل إجمالي 121 مليون طن من الفحم عبر السكك الحديدية في شينجيانج، بزيادة نسبتها 5.38 في المائة على أساس سنوي، منها 51.54 مليون طن من الفحم تم إرسالها خارج شينجيانج، بزيادة نسبتها 8.4 في المائة على أساس سنوي.

وتماشيا مع احتياجات النقل للمواد الرئيسة، زادت شينجيانج قدرتها على دعم نقل البضائع مثل الأسمدة والخامات المعدنية والقطن ومستخلص الطماطم (الكاتشب) والعصير.

وحتى الجمعة تم نقل 260500 طن من الكاتشب وصلصة الفلفل الحار والسكر والدقيق وغيرها من المنتجات، بزيادة نسبتها 18.1 في المائة على أساس سنوي.

ويصادف هذا العام الذكرى العاشرة لطرح مبادرة "الحزام والطريق". واتخذت شينجيانج سلسلة من الإجراءات لتحسين كفاءة النقل لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا.

وتعامل ميناء ألاشانكو مع 6260 قطار شحن بين الصين-أوروبا، بزيادة 7.1 في المائة على أساس سنوي، بينما تعامل ميناء هورغوس مع 7268 قطارا من هذا النوع، بزيادة 10 في المائة على أساس سنوي.

في غضون ذلك، أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لسيارات الركاب، أن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب في البلاد سجلت 2.08 مليون وحدة في نوفمبر الماضي، بزيادة نسبتها 26 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب البيانات، ارتفع إجمالي مبيعات سيارات الركاب بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي ليتجاوز 19.34 مليون وحدة خلال 11 شهرا من العام الجاري.

وفي نوفمبر وحده، تجاوز حجم إنتاج سيارات الركاب 2.64 مليون وحدة، بزيادة نسبتها 25 في المائة على أساس سنوي.

وقالت الجمعية إن صادرات سيارات الركاب ارتفعت بنسبة 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 378 ألف وحدة في الشهر الماضي، لتمثل مركبات الطاقة الجديدة 23.5 في المائة من الإجمالي. من جهة أخرى، وصل مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية في الصين، وهو مؤشر للعمليات اللوجستية في القطاع، إلى 113.1 نقطة في نوفمبر، بزيادة 1.2 نقطة عن الشهر السابق له، وفقا للاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات.

وقال الاتحاد إن المؤشر الفرعي الذي يتتبع إجمالي حجم الأعمال الشهر الماضي بلغ 124.1 نقطة، مسجلا زيادة قدرها 1.7 نقطة عن أكتوبر.

وأضاف أن الطلب في الريف زاد أيضا الشهر الماضي، حيث ارتفع المؤشر الفرعي الذي يتتبع لوجستيات القطاع في هذه المناطق بمقدار 0.9 نقطة مقارنة بـأكتوبر الفائت إلى 129.5 نقطة.