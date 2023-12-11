107 آلاف محفظة استثمارية مدارة في السعودية بنهاية الربع الثالث .. ارتفعت 419 %

سجلت المحافظ الاستثمارية المدارة في السوق السعودية رقما قياسيا عند 107.1 ألف محفظة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة نموا بنحو 419 في المائة على أساس سنوي.



فيما بلغت قيم أصول المحافظ نحو 282.5 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنحو 20 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 235.7 مليار ريال.



وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغت قيمة أصول المحافظ في الأسهم المحلية نحو 134.5 مليار ريال "تشكل 48 في المائة من الإجمالي"، مسجلة ارتفاعا بنحو 7 في المائة، مقارنة بـ125.5 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.



فيما بلغت الأصول في الأسهم العالمية 7.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث مسجلة ارتفاعا بنحو 106 في المائة، مقارنة بـ3.4 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2022 مشكلة 3 في المائة من الإجمالي.



في المقابل، بلغت قيمة أصول المحافظ في أدوات الدين مستوى قياسيا وفق البيانات المتاحة عند 14.9 مليار ريال بارتفاع 73 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ8.6 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي حيث تمثل 5 في المائة من إجمالي الأصول.



بينما سجلت قيم أصول المحافظ في صناديق الاستثمار تراجعا بنحو 62 في المائة عند 20.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث مقارنة بـ53.7 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من عام 2022 مشكلة 7 في المائة.



أما قيمة أصول المحافظ الأخرى، فقد بلغت نحو 105.3 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنحو 137 في المائة، مقارنة بـ44.5 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من عام 2022 مشكلة 37 في المائة من إجمالي الأصول.



يذكر أن ​هيئة السوق المالية أصدرت أمس النشرة الإحصائية للربع الثالث لعام 2023، حيث أظهرت البيانات زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة إلى 230 شركة مدرجة في الربع الثالث 2023، بارتفاع نسبته 6 في المائة، مقارنة بـ217 شركة في الربع المماثل من العام السابق 2022، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية "نمو" 67 شركة مدرجة في الربع الثالث من عام 2023 مقابل 38 شركة في الربع المماثل من العام السابق 2022، بزيادة قدرها 76 في المائة.



ووافقت هيئة السوق المالية على طرح أربع شركات في السوق الموازية "نمو" خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما لا تزال خمسة طلبات في السوق الرئيسة و41 طلبا في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.



وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسة، فقد بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسة 290.07 مليار ريال في الربع الثالث 2023 مقارنة بـ280.24 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022، بزيادة تقدر بنحو عشرة مليارات ريال بما يعادل ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي.



وعن تصنيف المستثمرين، وفقا للسلوك الاستثماري، فقد بلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسة 96.5 في المائة في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ96.27 في المائة في الربع المماثل من عام 2022.



وسجلت الصناديق الاستثمارية رقما قياسيا جديدا يعد الأعلى تاريخيا، بوصولها إلى 1209 صناديق استثمارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ890 صندوقا بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022، مرتفعة بنسبة 35.8 في المائة على أساس سنوي.



وبلغ عدد الصناديق العامة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 283 صندوقا، في حين بلغ عدد الصناديق الخاصة 926 صندوقا، مقارنة بـ253 صندوقا عاما و637 صندوقا خاصا بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022.



وقفزت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة لتتخطى حاجز المليون للمرة الأولى في تاريخ السوق المالية لتصل إلى أكثر من 1.126 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 677.4 ألف مشترك خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 66 في المائة.



وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة في القطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على نحو 55 في المائة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على ما نسبته 71 في المائة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.



وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، فقد تم خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023 عقد 60 جمعية عمومية، شارك فيها أكثر من عشرة آلاف مساهم، ناقشوا خلالها 561 بندا، منها ستة بنود فقط تم رفضها.



أما شركات التقنية المالية، فقد بلغ عدد المستثمرين في منصات المستشار الآلي نحو 119.2 ألف مستثمر تقدر قيمتها بنحو 650.3 مليون ريال، واستفاد 20 عميلا مؤسسيا من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 5057 عميلا مؤهلا، ونحو 158 ألف عميل تجزئة.

وعلى مستوى عدد الصكوك المطروحة من خلال منصات طرح أدوات الدين فقد تم طرح 311 صكا في الربع الثالث بقيمة إجمالية بلغت 377.7 مليون ريال، وهي تزيد من حيث العدد بنحو 500 في المائة على أساس سنوي، وتزيد من حيث القيمة الإجمالية للصكوك المطروحة بنحو 325 في المائة.



وحدة التقارير الاقتصادية