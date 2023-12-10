"الصحة العالمية" تعتمد قرارا بإرسال مساعدات فورية لغزة

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية اليوم بالإجماع قرارا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة لمواجهة الوضع الصحي المتدهور في القطاع الفلسطيني، بحسب "الفرنسية".

وبعدما فشل مجلس الأمن الدولي في الدعوة لوقف لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحركة حماس بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض، تبنت الدول الـ 34 الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة بالإجماع قرارا يدعو إلى مرور فوري ودون عوائق للمساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة.