مبيعات شركات الأسمنت تتجه لثاني تراجع سنوي .. و"المنطقة الشمالية" الأقل انخفاضا بفضل "نيوم"

تتجه شركات الأسمنت السعودية المدرجة لتسجيل ثاني تراجع سنوي في مبيعاتها خلال العام الجاري، بعد أن انخفضت 7 في المائة خلال 11 شهرا (من يناير حتى نوفمبر)، لتبلغ 42.95 مليون طن، مقابل 46.37 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2022.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات إحصائية أعلنتها شركة أسمنت اليمامة، وبيانات البنك المركزي السعودي، فإن تراجع المبيعات خلال العامين الماضي والجاري تزامن مع رفع أسعار الفائدة، بينما ارتفعت المبيعات في 2021 و2020 اللذين شهدا طفرة في التمويل بالتزامن مع مشاريع وبرامج الدعم السكني لوزارة الإسكان خلالهما.

وكانت مبيعات قطاع الأسمنت، الذي يضم 17 شركة، قد بلغت 51.1 مليون طن في 2020 مرتفعة 21 في المائة، و51.9 مليون طن في 2021 بزيادة 4 في المائة.

وخلال الـ11 شهرا من العام الجاري، كانت المنطقة الجنوبية (تضم شركتي أسمنت الجنوبية ونجران) الأكثر ضغطا على المبيعات بتراجعها 12 في المائة (941 ألف طن) لتبلغ 6.8 مليون طن مقابل 7.7 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

على الجانب الآخر، كانت المنطقة الشمالية (تضم شركات أسمنت الشمالية والجوف وحائل وتبوك) الأقل تراجعا بـ3 في المائة (155 ألف طن)، لتصل إلى 4.5 مليون طن مقابل 4.7 مليون.

ومن المرجح أن يكون قرب شركات الأسمنت في المنطقة الشمالية من مدينة نيوم عاملا رئيسا في تخفيف تأثرها برفع أسعار الفائدة، مقارنة ببقية المناطق.

بينما تراجعت مبيعات المنطقة الوسطى 6 في المائة، و"الغربية" 7 في المائة و"الشرقية" 8 في المائة.

وعن الحصص السوقية لمناطق السعودية الخمس، فقد تصدرتها المنطقة الوسطى (أربع شركات) بـ34 في المائة من مبيعات القطاع بنحو 14.6 مليون طن خلال 11 شهرا من 2023، ثم المنطقة الغربية (خمس شركات) 26 في المائة (11 مليون طن).

في حين جاءت المنطقة الجنوبية (شركتان) في المرتبة الثالثة، بحصة 16 في المائة (6.8 مليون طن)، ثم المنطقة الشرقية (شركتان) حصتها 14 في المائة (6.1 مليون طن)، أخيرا المنطقة الشمالية (أربع شركات) بحصة 10 في المائة من إجمالي القطاع، بنحو 4.5 مليون طن.

وحدة التقارير الاقتصادية