"بوش" تخطط لخفض 1500 وظيفة في ألمانيا العام المقبل

تخطط شركة بوش لخفض ما لا يقل عن 1500 وظيفة في موقعين ألمانيين في عام 2024، حيث تتكيف الشركة الموردة لقطع غيار السيارات مع تزويد السيارات الكهربائية المنتجة بمكونات أقل، حسبما ذكرت مجلة "اوتوموبيل فوخه".

وبحسب "الألمانية" ستؤثر تخفيضات الوظائف على منشأتي شتوتجارت-فيورباخ وشفيبيردينجن التابعتين لمجموعة بوش، حسبما ذكرت المجلة، نقلا عن مصدر مقرب من الشركة لم يتم الكشف عن هويته. وسيتم إلغاء ما يصل إلى 15 في المائة من وظائف تطوير الأبحاث.

وأكدت بوش أنها تجري حاليا محادثات مع ممثلي العمال بشأن الخطوات التالية. وفي حين أن الشركة تريد الحفاظ على التوظيف عند أعلى مستوى ممكن "سيتعين علينا تكييف هذا في بعض المناطق مع حالة الطلب"، حسبما قالت متحدثة باسم الشركة للمجلة.

وبحسب "بلومبيرج" اليوم يكافح صانعو قطع غيار السيارات في ألمانيا مع ارتفاع الإنفاق على الأفراد والطاقة وتكلفة التحول إلى السيارات الكهربائية، والنمو البطيء الذي يثقل كاهل صناعة السيارات.