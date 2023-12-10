السعودية تبحث مع الصين تنمية الاستثمارات في السيارات والبطاريات الكهربائية وتقنية المعلومات

التقى خالد الفالح وزير الاستثمار في قوانجو اليوم جانغ خو نائب حاكم مقاطعة قواندونغ، حيث تم افتتاح ورشة عمل من ضمن جولة استثمر في السعودية بالصين.

كما التقى الفالح عددا من تنفيذيي الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية وتقنية المعلومات، حيث ركزت المناقشات على تنمية الاستثمارات الصينية في المملكة.