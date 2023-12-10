أعلنت "نيوم" اليوم، عن إطلاق شركة نيوم للغذاء "توبيان"، لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة تهدف لإعادة تعريف طرق إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه. وستعتمد "توبيان"على تطوير حلول مستدامة ومبتكرة عبر خمس ركائز أساسية: الزراعة المقاومة لتقلبات المناخ, الاستزراع المائي المتجدد، الأغذية المستحدثة, التغذية المخصصة, الإمداد الغذائي المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأطلقت "توبيان" بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث يتماشى إطلاق الشركة مع أهداف المملكة المتمثلة في تحقيق رؤيتها 2030، لضمان الأمن الغذائي، والتقليل من آثار التغير المناخي، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060.

وتمثل "توبيان" معيارا مبتكرا جديدا للإنتاج الغذائي المستدام من خلال بناء منظومة تهدف إلى إتقان "فن الكثير بالقليل"، وإيجاد "عصر جديد من الغذاء" يمتد من الصحراء.

وسيقدم مفهوم إطلاق توبيان "المستقبل إلى المائدة" الجديد حلولا ومبادرات مبتكرة من شأنها إحداث ثورة في النظام الغذائي العالمي الحالي لتحقيق الأمن الغذائي.

وتعمل توبيان على تطوير التقنيات اللازمة لبناء نظام غذائي مستدام بمستوى عال لمواجهة التحديات العالمية الناتجة عن ارتفاع النمو السكاني، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، والتغيرات المناخية، واستنفاد الموارد الطبيعية، وذلك من خلال تعزيز مجتمع حيوي يضم نخبة من العلماء والخبراء والمبتكرين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر: تعمل نيوم على تسريع عجلة التطور البشري، وتعكس توبيان التزامنا في إحداث تحول إيجابي طويل الأمد للحياة في المملكة وبقية العالم, مشيرا إلى أن نهج توبيان المبتكر سيكون هو المحرك الرئيس في تشكيل المشهد المستقبلي لصناعة الأغذية المستدامة والآمنة، متطلعا إلى العمل بشكل وثيق مع المستثمرين والشركاء وخبراء صناعة الأغذية لتحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.



وأضاف قائلا: لا يقتصر التزامنا على تشكيل نظام غذائي عالمي مستدام، بل نسعى أيضا إلى تشكيل معايير عالمية من خلال ريادة التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة للتغلب على التحديات المتعلقة بالغذاء، وإيجاد مستقبل أكثر أمانا واستدامة وازدهارا للجميع.

