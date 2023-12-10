كيبكو الكويتية ترفع حصتها في بنك برقان تركيا 20% لتصل لـ 81.5%

قالت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم الأحد إن ملكيتها في بنك برقان تركيا ارتفعت إلى 81.5 من 61.6 في المائة نتيجة عملية استحواذ أجرتها شركة الروابي المتحدة المملوكة لكيبكو بالكامل.

وأشارت كيبكو في بيان للبورصة الكويتية إلى أن شركة الروابي اشترت حصة قدرها 52 في المائة من بنك برقان تركيا من بنك برقان الكويتي، وهو بنك تابع لمجموعة كيبكو أيضا، مقابل 57.8 مليون دينار (187.42 مليون دولار).

وقال البيان إنه لا يوجد أثر مادي على البيانات المالية المجمعة لشركة كيبكو، حيث إن العملية تمت بين الشركات التابعة للمجموعة.