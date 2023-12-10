كبار آسيا في بطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

أعلن منظمو النسخة الثامنة من بطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العام، بدء طرح تذاكر البطولة التي تمثل احد الجولات الآسيوية، وتقام خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2023 في نادي الرياض للجولف.

وتتوفر التذاكر بأسعار في متناول الجميع تبدأ من 25 ريالا، ويمكن للأطفال دون سن 18 عاما الحضور مجانا، لكن برفقة شخص بالغ يحمل تذكرة دخول، وستشهد الجولة الأخيرة في نهاية هذا الموسم، تتويج بطل وسام الاستحقاق فيما سيواجه اللاعبون فرصتهم الأخيرة لتأمين مركز ضمن أفضل 65 ترتيب للانتقال إلى جولة الموسم المقبل 2024.

وبعد الانتقال من جولة التنمية الآسيوية في 2022 الى الجولة الآسيوية الكاملة ما يؤكد على العلاقات الوثيقه بين جولف السعودية والجولة الآسيوية للعبة كما سيشمل المجال المكون من 120 لاعبا أفضل 80 لاعبا مرشحا لوسام الاستحقاق للعام 2023.

وسيمنح الحدث المشجعين وعشاق اللعبة الفرصة لرؤية أبرز لاعبي الجولف السعوديين المحترفين منهم عثمان الملا وفيصل سلهب وسعود الشريف إلى جانب كبار اللاعبين "العالميين والآسيويين".

وستوفر البطولة الفرصة للجميع لمتابعة هذا الحدث الرياضي الهام بوجود لاعبين محترفين وملهمين وبهدف "كسر المستحيل" تأتي مشاركة اللاعب الإنجليزي سفير الجولف السعودية الملهم كيب بوبورت، الذي يحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي الجولف ذوي الإعاقة، جنبا إلى جنب مع أفضل المحترفين والرائدين في العالم ما يدل على انفتاح البطولة على العالم ككل.

وإضافة إلى المنافسة التي من المنتظر أن تكون قوية، فإن المشجعين وجمهور اللعبة سيتمتعون بفرصة فريدة للاحتفال بالعروض الموسيقية إلى جانب الأطعمة والمشروبات المتوفرة، وكذلك الاستمتاع بالثقافة السعودية، كما ستتاح للمشجعين فرصة استرداد التذاكر او جزء منها وذلك بفل تضمين قسائم المأكولات والمشروبات السخية.

وبهذه المناسبة قال نوح علي رضا الرئيس التنفيذي في جولف السعودية "نعد أن انضمام البطولة هذا العام إلى الجولة الآسيوية بوصفها الأخيرة على الأجندة الآسيوية تطوركبير ومثير لبطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة".

وأضاف "في كل عام نستضيف فيه البطولة تصبح أكبر وأفضل ونحن فخورون بشكل خاص بالفرصة التي تمنحها هذه البطولة للاعبي الجولف في السعودية وكذلك اللاعبين العرب من خلال التنافس في منافسات من الدرجة الأولى وهذا الأمر لا يسمح بتطوير مستويات مهاراتهم فحسب وإنما اختبار قدراتهم في مواجهة لاعبين من دول مختلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب المنافسة في بيئة منافسة من خلال الجولة الآسيوية.

من جهة أخرى قال عثمان الملا لاعب الجولف السعودي المحترف "أنا متحمس بشكل لا يصدق للعب مرة أخرى في بطولة السعودية المفتوحة في عام 2023، خاصة مع وجودها الان ضمن الجولة الآسيوية. حيث تشهد اللعبة صعود مستمر داخل السعودية وآمل من خلال إظهار المهارة والدقة والإثارة في العرض، أن نتمكن من جذب وإلهام جيل جديد من السعوديين للمشاركة بشكل أكبر في هذه اللعبة وتوسيع القاعدة سواء على مستوى الممارسين أو المشجعين ".

وستكون التذاكر متاحة بدءا من 25 ريالا ليوم الخميس 14 ديسمبر والأحد 17 ديسمبر و50 ريالا ليوم الجمعة 15 ديسمبر والسبت 16 ديسمبر. ويستطيع المشجعون أيضا شراء تذكرة الموسم مقابل 100 ريال، التي ستمنحهم إمكانية الدخول جميع أيام البطولة الأربعة، تشمل جميع التذاكر قسيمة طعام ومشروبات بقيمة 25 ريالا بينما تشمل تذاكر البطولة قسيمة بقيمة 25 ريالا لكل يوم حضور.