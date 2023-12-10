الهند تسعى لتحويل "جيفت سيتي" إلى مركز للتمويل العالمي المستدام.. 10 تريليونات دولار

ذكر ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي أمس، أن الهند تسعى لجعل مركز جيفت سيتي المالي في ولاية جوجارات غرب البلاد مركزا للتمويل العالمي المستدام للمساعدة على تمويل استثمار بقيمة عشرة تريليونات دولار، اللازم لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول 2070.

وقال مودي في كلمة "إن إنشاء مركز جيفت للخدمات المالية العالمية هو قناة فعالة لجعل الهند اقتصادا منخفض الكربون والحصول على تدفق رأس المال الأخضر المطلوب. إصدار الأدوات المالية مثل السندات الخضراء والسندات المستدامة والسندات المرتبطة بالاستدامة سيساعد العالم".

ووفقا لـ"رويترز"، أضاف أن "الهند تريد توسيع دور جيفت سيتي لجعلها مركزا للخدمات المالية والتقنية ينتمي إلى عصر جديد".

و"جيفت للخدمات المالية العالمية" هو مركز مالي يهدف إلى التنافس مع مراكز مثل سنغافورة لأنه يوفر حوافز مالية وبيئة تنظيمية أكثر تيسيرا.

ونما الاقتصاد الهندي بنسبة أعلى من توقعات المحللين خلال الربع الأخير، ويرجع ذلك إلى انتعاش الاستهلاك المحلي وقوة نمو قطاع الخدمات.

وذكرت "بلومبيرج" أن البيانات الحكومية التي صدرت اليوم أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.6 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر الماضي، مقارنة بالعام الماضي.

وكان محللو البنك المركزي قد توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 6.5 في المائة، كما توقع بنك الاحتياط نموه بنسبة 6.5 في المائة.

وشهد الاقتصاد نموا بنسبة 7.8 في المائة خلال ثلاثة أشهر من أبريل حتى يونيو الماضيين.

وأشار بنك الاحتياطي "المركزي" الهندي إلى أنه لم يقترب من خفض أسعار الفائدة حتى الآن، حيث لا يزال التضخم المدفوع بأسعار الغذاء مصدر قلق، وينمو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بوتيرة أسرع من المتوقع.

وصوتت لجنة السياسة النقدية، المكونة من ستة أعضاء بالإجماع للإبقاء على سعر إعادة الشراء القياسي عند 6.5 في المائة، للمرة الخامسة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وصوت جميع أعضاء اللجنة باستثناء واحد، لمصلحة الإبقاء على سياسة التيسير النقدي، الأمر الذي من شأنه أن يكبح التضخم بشكل أكبر، ما يشير إلى أن معدلات الفائدة قد تظل أعلى فترة أطول، بحسب وكالة "بلومبيرج".

وبينما تراجع التضخم نحو هدف الـ4 في المائة، أثار المحافظ شاكتيكانتا داس، مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الغذاء، التي تشكل نحو نصف سلة المستهلكين، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك مخاطر ارتفاع التكاليف في الأشهر المقبلة.

ومع مواجهة ناريندرا مودي رئيس الوزراء، انتخابات العام المقبل، تتخذ حكومته خطوات ملموسة لكبح أسعار الغذاء، مثل البصل والأرز.

وسجل إجمالي الناتج الداخلي الهندي نموا بنسبة 7.2 في المائة في العام المالي 2022 - 2023، مدفوعا بأداء قطاعي الخدمات والاستهلاك، ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نموا.