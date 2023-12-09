ناسداك توافق على تسوية بـ 4 ملايين دولار بسبب انتهاك عقوبات على إيران

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إن بورصة ناسداك التي تتخذ من نيويورك مقرا وافقت على دفع تسوية قيمتها أربعة ملايين دولار لوزارة الخزانة الأمريكية بسبب ما يبدو أنها انتهاكات لعقوبات مفروضة على إيران ارتكبتها وحدة سابقة تابعة لها.

وأضاف المكتب أن ناسداك أو.إم.إكس رومانيا كانت تقدم خدمات مالية لإيران وبنك ملت الإيراني المملوك للدولة.

وقال المكتب "يعكس حجم التسوية تصميم المكتب على أن سلوك ناسداك لم يكن جسيما وتم الكشف عنه طواعية" بحسب رويترز.

وذكرت ناسداك في بيان أن التسوية راعت عوامل تخفيف تشمل إفصاح ناسداك التطوعي عن المعاملات في 2014 وبيعها لوحدتها في أرمينيا في 2018.