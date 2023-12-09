وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأمريكي التطورات في قطاع غزة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في واشنطن، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، كما جرت مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، إضافة إلى عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية على أهمية اتخاذ جميع الخطوات العاجلة لوقف إطلاق النار في غزة، وبذل الجهود الممكنة كافة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وبذل مزيد من الجهود لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.