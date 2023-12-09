100.2 ألف قضية استقبلتها المحاكم والدوائر العمالية منذ بداية 2023

بلغ إجمالي القضايا، التي استقبلتها المحاكم والدوائر العمالية نحو 100.2 ألف منذ بداية 2023، وذلك بمعدل يقارب 426 قضية يوميا.

وبحسب بيانات حكومية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على نسبة 30.5 في المائة من هذه القضايا بنحو 30530 قضية، تلتها دوائر منطقة مكة المكرمة 26677 حكما.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ13111 حكما، تلتها منطقة عسير 5723 قضية، والمدينة المنورة بـ5335 قضية، ثم منطقة القصيم بـ4656 قضية. وبلغت القضايا التي استقبلتها الدوائر العمالية في حائل 4656 قضية، حائل وتبوك بـ2768 قضية، وجازان بـ2487 قضية، ثم الجوف بـ1918 حكما، ثم منطقة نجران بـ1072 قضية، تليها محاكم منطقة الحدود الشمالية بـ956 قضية.

فيما سجلت منطقة الباحة الأقل في استقبال القضايا العمالية بـ768 حكما خلال الفترة الماضية.

وحددت أنظمة المحاكم العمالية مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. وتبلغ إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.