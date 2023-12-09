أقل ارتفاع بين الأسابيع الرابحة .. تراجع قوة الزخم الإيجابي للأسهم السعودية

ارتفعت الأسهم السعودية 47 نقطة بنحو 0.4 في المائة خلال الأسبوع، لتغلق عند 11225 نقطة لتسجل أعلى إغلاق أسبوعي منذ سبتمبر. جاء ذلك وسط تحسن في أداء السيولة التي ارتفعت بواقع 1.9 مليار ريال ودعم من معظم القطاعات والأسهم.

ورغم هذا الارتفاع كانت الزيادة بوتيرة أقل من الأسبوع السابق، ومنذ انطلاق السوق في أكتوبر ارتفعت السوق في أربعة أسابيع وتراجعت في أسبوعين. وكان الارتفاع الأخير الأقل من بين الأسابيع الرابحة، ما يظهر تراجع قوة الزخم الإيجابي وانخفاض المعنويات تجاه قدرة السوق على مواصلة الارتفاع إلى مستويات أبعد، خاصة في ظل ارتفاع مكررات الربحية، وتراجع نمو الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثالث. وستواجه السوق مقاومة عند 11300 نقطة بينما الدعم عند 11120 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 11178 نقطة، حيث كانت أدنى نقطة عند 11118 نقطة فاقدا 0.52 في المائة، بينما الأعلى عند 11242 نقطة رابحا 0.58 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 11225 نقطة مرتفعا 47 نقطة بنحو 0.43 في المائة.

وارتفعت السيولة 8 في المائة بواقع 1.9 مليار ريال، لتصل إلى 27.3 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو 80 مليونا إلى 1.2 مليار سهم متداول. أما الصفقات فزادت 215 ألف صفقة لتصل إلى 2.1 مليون صفقة بـ11 في المائة.

أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة السلع طويلة الأجل بـ1.5 في المائة، ثم البنوك 0.57 في المائة، وحل ثالثا الاستثمار والتمويل بـ0.5 في المائة. بينما تصدر المرتفعة السلع الرأسمالية بنحو 7.3 في المائة، ثم النقل 6.2 في المائة، وحل ثالثا الخدمات التجارية والمهنية بـ3.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا البنوك 13 في المائة بقيمة 3.6 مليار ريال، ثم المواد الأساسية بنحو 13 في المائة بقيمة 3.5 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 11 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا نادك بنحو 23 في المائة ليبلغ 28 ريالا، يليه عناية بـ21.5 في المائة ليصل إلى 16.60 ريال، وحل ثالثا سهم رعاية 14 في المائة حيث أغلق عند 161.40 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "نسيج" بواقع 13 في المائة ليغلق عند 48.80 ريال، يليه طيبة بـ5.7 في المائة إلى 25.65 ريال، وحل ثالثا سهم الآمار بـ3.9 في المائة إلى 108 ريالات. وكان الأعلى تداولا أرامكو بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه الراجحي بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا السعودي الألماني بقيمة 724 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية