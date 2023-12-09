«نمو» تتراجع 5.1 % خلال أسبوع

تراجعت السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 1286 نقطة بواقع 5.1 في المائة إلى 23949 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 13 في المائة ما يعادل 19 مليونا إلى 169 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 51 في المائة ما يعادل 3.8 مليون سهم لتبلغ 11.4 مليون سهم متداول، بينما الصفقات زادت 37 في المائة بنحو 5.7 ألف صفقة لتصل إلى 21.4 ألف صفقة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أرماح" بنحو 40 في المائة ليبلغ 40.60 ريال، يليه "الوسائل الصناعية" بـ15 في المائة ليصل إلى 2.19 ريال، وحل ثالثا سهم لين الخير 9 في المائة حيث أغلق عند 28 ريالا.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الرعاية المستقبلية" بواقع 22 في المائة ليغلق عند 19.14 ريال، يليه "ملكية" بـ9 في المائة إلى 30.60 ريال، وحل ثالثا سهم الناقول بـ8.5 في المائة إلى 48.50 ريال.