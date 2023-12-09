3.2 % تراجع طلبيات قطاع الصناعة الكهربائية والرقمية في ألمانيا خلال أكتوبر

سجلت طلبيات قطاع الصناعة الكهربائية والرقمية في ألمانيا تراجعا بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات اتحاد "زد في أي آي" في فرانكفورت.

ونوه الاتحاد المعني بالشركات العاملة في القطاع إلى أن العملاء في الدول الأوروبية كانوا في طليعة الذين أحجموا عن الطلبيات في الشهور الـ10 من العام الحالي.

وفقا لـ"الألمانية"، أدى ذلك الأمر إلى تراجع حجم الطلبيات في هذه الشهور بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من 2022.

وحقق الإنتاج المعدل بحسب الأسعار بعد عشرة شهور ارتفاعا بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بـ2022، كما حققت إيرادات الشركات العاملة في الصناعات الكهربائية والرقمية بعد أخذ ارتفاعات الأسعار في الحسبان ارتفاعا بنسبة 8.9 في المائة لتصل إلى 198.5 مليار يورو في الفترة المذكورة.

إلى ذلك، واصلت وتيرة معدل التضخم في ألمانيا تراجعها في نوفمبر الماضي حسبما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أمس.

وأوضح المكتب أن أسعار المستهلكين في الشهر المشار إليه ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2022، ليؤكد المكتب بذلك البيانات الأولية التي كان أعلنها في الـ29 من الشهر الماضي.

وقالت روت براند رئيسة المكتب تعليقا على هذه التطورات: إن "معدل التضخم تراجع للشهر الخامس على التوالي".

وكانت أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3.8 في المائة في أكتوبر الماضي، وكان المعدل وصل إلى 4.5 في المائة في سبتمبر وإلى 6.1 في المائة في أغسطس، وكان معدل التضخم تجاوز 8 في المائة في مطلع العام الجاري.

ومعدل التضخم في نوفمبر سجل أدنى مستوى له منذ يونيو 2021 عندما وصل إلى 2.4 في المائة. وانخفضت أسعار الطاقة في الشهر الماضي بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2022 الأمر الذي ساعد على تقليص وتيرة التضخم، وأفادت بيانات المكتب بأن أسعار زيت التدفئة الخفيف انخفضت على نحو ملحوظ بـسالب 19.4 في المائة والغاز الطبيعي بنسبة سالب 18.3 في المائة وفي المقابل، ارتفعت أسعار الكهرباء في الشهر الماضي بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت البيانات المؤكدة للمكتب أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت فوق المتوسط بنسبة 5.5 في المائة غير أن الارتفاع لم يكن بالحدة نفسها التي كان عليها في الشهور الماضية، وسجلت أسعار الفاكهة أعلى نسبة ارتفاع بـ12 في المائة تلتها أسعار السكر والمربى والعسل والحلوى الأخرى بنسبة 11.9 في المائة مقارنة بأسعارها قبل عام.

وانخفضت أسعار المستهلكين في نوفمبر على أساس شهري بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بمستواها في أكتوبر.