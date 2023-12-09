ضغوط لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور

يواصل الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية "ميركوسور" الضغط من أجل التوصل إلى اختتام سريع لمفاوضات حول اتفاق تجارة حرة بين المنطقتين.

وجاء في بيان مشترك صدر في وقت متأخر، مساء الخميس أن "الاتحاد الأوروبي وميركوسور منخرطان في مناقشات بناءة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على القضايا المعلقة، في إطار اتفاق الشراكة".

وأضاف البيان أنه "تم إحراز تقدم واسع في الأشهر الماضية. وتستمر المفاوضات بهدف اختتام العملية والتوصل لاتفاق، يعود بالنفع على المنطقتين ويستجيب لمطالب وتطلعات مجتمعيهما". وكان رؤساء دول البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، قد اجتمعوا في العاصمة البرازيلية، ريو دي جانيرو، الخميس، في قمة "ميركوسور". وكان الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يريد في بادئ الأمر الإعلان عن انفراجة في المفاوضات في الاجتماع، بحسب "الألمانية". كان قد تم الخميس قبول بوليفيا عضوة جديدة في "ميركوسور" في قمة المجموعة في ريو دي جانيرو. وكتب الرئيس البرازيلي عبر منصة "إكس": "ستزداد مجموعتنا قوة بانضمام بوليفيا. وسيزيد الناتج الاقتصادي لميركوسور بمقدار 43 مليار دولار".

وأضاف لولا "بوليفيا هى أحد الاقتصادات الأسرع نموا في المنطقة والعالم، وهي غنية بالموارد الطبيعية التي تمهد الطريق للتحول في مجال الطاقة". ويقترب الاتحاد الأوروبي وأكبر الاقتصادات في أمريكا الجنوبية أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق تجاري، بعد أكثر من عقدين من بدء المفاوضات، حيث أعرب المسؤولون من الجانبين عن تفاؤلهم إزاء إمكانية توقيع الاتفاق.

ويمهد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور -وهو اتحاد جمارك يتألف من الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي وباراجواي- إلى إنشاء سوق متكاملة تضم 780 مليون مستهلك، ما سيجعله أكبر اتفاق في تاريخ الكتلة الأوروبية، وأحد أكبر اتفاقيات التجارة الحرة في العالم. وتضع أوروبا عينها على فتح مزيد من الأسواق أمام شركاتها الصناعية، ولا سيما في قطاع السيارات الذي يواجه رسوما جمركية تبلغ 35 في المائة، والسماح لها بالمنافسة في العطاءات العامة. وتطمح دول ميركوسور إلى زيادة صادرات لحوم الأبقار والسكر والدواجن وسائر المنتجات الزراعية.

ويتضمن الاتفاق بنودا لحماية العمال والبيئة، مع الالتزام بمعايير عالية بالنسبة إلى الأغذية بحسب المفوضية الأوروبية التي تفاوضت بشأن الاتفاق نيابة عن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة. ويقول منتقدو الاتفاق، إنه لا يتضمن قيودا كافية على التحركات الضارة بالبيئة مثل القطع الجائر لغابات الأمازون لتحويلها إلى أراض زراعية. يعد اتحاد دول ميركوسور بما يضمه من تعداد سكاني يربو على 260 مليون نسمة وإجمالي ناتج محلي وصل أخيرا إلى 2.5 مليار يورو أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم. وقالت البرازيل، إن الاتفاق سيلغي رسوم الاستيراد على عديد من المنتجات الزراعية، مثل عصير البرتقال والقهوة سريعة التحضير والفاكهة ويفتح الأسواق أكثر من خلال حصص للحوم والسكر والإيثانول، وهو ما سيعزز الاقتصاد ويزيد الاستثمار في البلاد في الأعوام الـ15 المقبلة.

وما زال الاتفاق يواجه طريقا صعبا لنيل الموافقة. ففرنسا ودول أخرى تخشى من تأثير زيادة حادة في واردات لحوم الأبقار، في حين تقول جماعات الدفاع عن البيئة، التي اشتد نفوذها في البرلمان الأوروبي الجديد، إن الاتفاق قد يؤدي إلى تفاقم إزالة الغابات. ويجب أن توافق دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على الاتفاق كي يدخل حيز التنفيذ. وكان المزارعون الأوروبيون الذين يخشون المنافسة غير العادلة من جانب أقرانهم في أمريكا اللاتينية قد أعربوا عن مخاوف من هذا الاتفاق، وكذلك فعلت منظمات غير حكومية قلقة من عواقبه على المناخ. وبدأ الطرفان المفاوضات في 2000، وكثفا جهودهما للتوصل إلى اتفاق بعد وصول ترمب إلى سدة الحكم، الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تجميد محادثات مع الولايات المتحدة والبحث عن حلفاء تجاريين عالميين آخرين.