أكثر من 150 إعلامي في "قفز السعودية"

تجاوز عدد الإعلاميين المعتمدين لتغطية فعاليات بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز الـ 150 إعلامي ومن أكثر من 10 دول عربية وأجنبية.

وانطلقت أمس الخميس على مقر قفز السعودية في الجنادرية، منافسات الأسبوع الأول في النسخة الثالثة من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم والتي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية.

ويمثل الإعلاميين عدداً من وسائل الإعلام المرئية، الإذاعية، والمقروءة من داخل وخارج السعودية.

كما تقرر أن تنقل أشواط البطولة على الهواء مباشرة 15 قناة فضائية، ورقمية ما بين محلية، عربية، عالمية، حيث تشهد المنافسات تغطية إعلامية كبيرة.

وكانت اللجنة المنظمة قد جهزت مركزاً إعلامياً متكاملاً، يضم قاعة مؤتمرات صحافية، ومزود شبكة إنترنت عالية السرعة، إلى جانب متطوعين يقدمون خدمات إخبارية بصورة احترافية لمختلف الجهات الإعلامية المحلية، العربية، والعالمية، كلٌ بحسب طبيعتها.