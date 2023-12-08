35 صاعد وصاعدة يقدمهم اتحاد الفروسية في "قفز السعودية" 

يشارك في النسخة الثالثة من بطولة "قفز السعودية" 35 فارس وفارسة أعمارهم من 23 عاماً وأقل، وذلك من أصل 86 فارس وفارسة سعوديين مسجلين في أشواط النسخة الحالية، ضمن خطط الاتحاد السعودي للفروسية التطويرية لقاعدة الفئات السنية في الاتحاد.

وانطلقت أمس الخميس على مقر قفز السعودية في الجنادرية، منافسات الأسبوع الأول في النسخة الثالثة من بطولة قفز السعودية لقفز الحواجز لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم والتي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية "FEI" على أن ينطلق الأسبوع المقبل الأسبوع الثاني من البطولة لفئتي النجمتين والخمس نجوم.

ويعد الواعدين مشهور العثيم، وعبد الهادي القحطاني الفارسين الأصغر في البطولة بعمر 14 عاماً، وجمانة العسيري الفارسة الأصغر بعمر 16 عاماً.

ويتطلع الاتحاد السعودي للفروسية الى صناعة جيل جديد من الأبطال السعوديين في رياضة قفز الحواجز يكون ممثلاً للسعودية على مدى الاعوام المقبلة في كبرى المحافل الإقليمية، القارية، والعالمية، حيث تعمد في البطولة الحالية بإدراج اشواط لفئات متعددة حتى يمنح مساحة أكبر للفرسان الشبان للمشاركة وللاحتكاك بالأبطال العالميين.

وأضاف الاتحاد السعودي للفروسية 12 شوط في البطولة مخصصة لهم، لمنحهم الفرصة للمشاركة أمام عشاق قفز الحواجز وأبطال اللعبة ومشاهدتهم من أبطال اللعبة السعوديين والأبطال العالمين المشاركين من خارج السعودية للمساهمة في صقل هذه الموهبة.