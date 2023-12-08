14.7 مليار دولار إيرادات أشهر مقدمي خدمات الإقامة في 3 أشهر .. 480 مليون حجز

بلغت إيرادات ثلاث شركات من أشهر مقدمي خدمات الإقامة والحجوزات بمختلف أنواعها حول العالم، نحو 14.7 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بنحو 17 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد الغرف المحجوزة نحو 480 مليون حجز خلال فترة الأشهر الثلاثة، بمعدل نمو 14 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى البيانات المالية للشركات، جاءت شركة بوكينج هولدنج بنصيب الأسد بايرادات بلغت 7.3 مليار دولار خلال الربع الثالث ونمو 21 في المائة عن الفترة نفسها المماثلة من العام الماضي البالغة 6.1 مليار ريال.

وبلغ إجمالي أيام الغرف المحجوزة من خلال مواقعهم 276 مليون حجز بارتفاع 15 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2022، مع العلم بأن الشركة تملك عدة علامات تجارية منها: بوكينج، برايس لاين، أقودا، رينتل كارز، كاياك، أوبن تيبل.

ثانيا حلت مجموعة اكسبيديا بإيرادات 3.9 مليار دولار خلال الربع الثالث مسجلة ارتفاعا بنحو 9 في المائة عن الفترة نفسها المماثلة من العام السابق المسجلة 3.6 مليار دولار.

فيما بلغ إجمالي أيام الغرف المحجوزة نحو 89.3 مليون حجز بنمو 9 في المائة عن الفترة نفسها من 2022، وتمتلك المجموعة نحو 12 علامة تجارية منها: اكسبيديا، هوتيل، اوربتز، ترافيلوسيتي، ترافيجو، فربو، وغيرها.

وفي المرتبة الثالثة، تأتي شركة إير بي إن بي، بايرادات بلغت 3.4 مليار دولار خلال الربع الثالث بارتفاع نحو 18 في المائة عن الفترة نفسها المماثلة من العام الماضي البالغة 2.9 مليار دولار.

وسجل عدد أيام الغرف المحجوزة نحو 113.2 مليون حجز خلال الفترة، بارتفاع 14 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2022.



وحدة التقارير الاقتصادية