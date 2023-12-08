خلال 11 شهرا .. 47.5 مليار ريال زيادة رؤوس أموال 16 شركة مدرجة عبر أسهم "منحة"

رفعت 16 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية بينها بنك، رؤوس أموالها من خلال توزيع "أسهم منحة"، بقيمة 47.5 مليار ريال منذ بداية العام الجاري حتى نوفمبر.

وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات المدرجة، فإن قيمة أسهم المنحة خلال الفترة تقل بنحو 40 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2022 البالغة 79.7 مليار ريال، مع الإشارة إلى أن العام الماضي كان استثنائيا في زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة.

وزادت الشركات رؤوس أموالها عن طريق رسملة هذه المبالغ من حساب الأرباح المبقاة، مستهدفة بذلك التوسع في الأعمال وزيادة معدلات النمو وتدعيم القاعدة الرأسمالية، بحسب الإفصاحات.

وتعرف أسهم المنحة بأنها عملية زيادة رأس المال عن طريق رسملة الأرباح المبقاة أو الاحتياطيات الخاصة بالشركات، عن طريق إصدار أسهم بالقيمة الاسمية للسهم تمنحها الشركات لمساهميها كجزء من عملية توزيع الأرباح.

وعادة تلجأ الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال أسهم المنحة، لتقوية المركز المالي وتوفير الأموال اللازمة التي تسهم في تحقيق استراتيجيتها المستقبلية من التمويل.

والشركات التي رفعت رأسمالها عبر أسهم المنحة هي "البنك الأهلي، أرامكو السعودية، معادن، البحري، المواساة النايفات، التعاونية، أماك، البابطين، الجزيرة تكافل، الصناعات الكهربائية، متطورة، مهارة، رتال، دار المعدات، الخليج للتأمين".

ومن حيث التغير في رأس المال، رفع البنك الأهلي رأسماله بمقدار 15.22 مليار ريال، وهي أعلى زيادة بين الشركات، ليصل رأسماله إلى 60 مليار ريال وبزيادة 34 في المائة.

فيما رفعت شركة أرامكو السعودية رأسمالها بنحو 15 مليار ريال، ليصل إلى 90 مليار ريال وبنسبة زيادة 20 في المائة، علما أن الزيادة تعد الثانية للشركة منذ إدراجها في السوق، بعد أن أعلنت العام الماضي زيادة بنحو 15 مليار ريال مثلت حينها 25 في المائة من رأس المال قبل الزيادة.

ومن المعروف أن زيادة عدد الشركات لتوزيعاتها العينية (أسهم منحة) دليل على وجود الفرص التشغيلية للشركات لتحقيق نمو في السوق، وبحسب البيانات المتوافرة، فإن ظاهرة توزيع المنح كانت نشطة في سوق الأسهم السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأيضا من بين الشركات التي رفعت رأسمالها عن طريق أسهم منحة، شركة المواساة التي رفعت رأسمالها بنحو 100 في المائة بقيمة مليار ريال تمت من الأرباح المبقاة، وهي أعلى زيادة من حيث النسبة، فيما عللت الشركة ذلك إلى تعزيز خطة النمو والتوسع في شبكتها الطبية.

وأيضا شركة معادن التي رفعت رأس مالها بنحو 50 في المائة بواقع 12.3 مليار ريال، وهي المنحة الثانية على التوالي، بعدما أعلنت العام السابق زيادة رأس مالها بنحو 100 في المائة ليصل رأس مال الشركة حاليا إلى 36.9 مليار ريال.

يذكر أن التحليل رصد الشركات التي نفذت الزيادة منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر، فيما لا يشمل الشركات التي أوصت بالزيادة ومنها شركة الخريف وصناعة الورق وكذلك العربية للأنابيب.



وحدة التقارير الاقتصادية