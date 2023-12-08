النفط يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الـسابع مع فائض المعروض وضعف الطلب الصيني

تتجه أسعار النفط نحو تسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي بسبب المخاوف حيال فائض المعروض العالمي وضعف الطلب الصيني، على الرغم من أن الأسعار تعافت اليوم .

وبحلول الساعة 0359 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار بما يعادل 1.7 % إلى 75.34 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار، أو 1.6 % إلى 70.45 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو في الجلسة الماضية، في مؤشر على أن العديد من المتداولين يعتقدون أن السوق تشهد فائضا في المعروض بحسب رويترز.