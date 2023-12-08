النفط ينخفض لأدنى مستوى في 6 أشهر

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر مدفوعة بقلق المستثمرين بشأن تباطؤ الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي يظل فيه الإنتاج الأمريكي قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 74.05 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 69.34 دولار.

وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو حزيران.

