القطاع الصناعي في 2023 .. استثمارات بـ 70 مليار ريال وتطوير 50 مشروعا

أعلن بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن ما تم تحقيقه من استثمار في القطاع الصناعي تجاوز هذا العام 70 مليار ريال، وتم تطوير أكثر من 50 مشروعا انطلاقا من الاستراتيجية الصناعية. وأشار في جلسة حوارية بملتقى ميزانية 2024، إلى أن الوزارة ركزت بشكل كبير على قطاع صناعة الأدوية انطلاقا من أهميته في الأمن الدوائي وتمكينه، فضلا عن صناعة السيارات وذلك بتوقيع أخيرا اتفاقية مع شركة "هيونداي" لإنشاء مصنع في المملكة.

وأضاف "هدفنا خلق صناعات نوعية قادرة على خدمة مصالح المملكة، وفي الوقت نفسه التصدير، وكل المشروعات التي ننفذها اليوم لديها استدامة عالية".

وتابع أن الاستثمار هو المحور الأساس للاستراتيجية الصناعية، لافتا إلى رصد تدفق الاستثمارات جيدا لكل مستثمر لديه رغبة في دخول القطاع.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، قال إن إيرادات القطاع زادت بنسبة 35 في المائة خلال عام 2023 لتصل إلى 1.8 مليار ريال، مبينا أن عدد التراخيص في عامي 2022 و2023 يساوي عدد التراخيص التي منحت بالقطاع تاريخيا.

وأكد أن "قطاع التعدين من القطاعات الواعدة في رؤية 2030، وبلادنا اليوم أصبحت من أهم الدول فيما يتعلق بتطلعات قطاع التعدين على مستوى العالم".

وأضاف أن "من أهم المعادن الموجودة في المملكة هو الذهب، إذ ارتفع الإنتاج من 370 ألف أوقية وأصبحنا ننتج نصف مليون أوقية ذهب وخطتنا إنتاج مليون أوقية بحلول 2030".

وتابع "كما أطلقنا عددا من المشروعات المرتبطة بالمسح الجيولوجي، ولدينا مشروعات تتجاوز قيمتها 1.7 مليار ريال للمسح الجيولوجي، ونفذنا مسوحا بقيمة 370 مليون ريال عام 2023، وهذا البرنامج يعطي موثوقية عالية تجاه نوعية المعادن الموجودة وكمياتها".