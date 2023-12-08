السوق الموازية ترتفع 1.7 % بتداولات قيمتها 28 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 399 نقطة بنحو 1.7 في المائة لتغلق عند 23949 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 19 في المائة، ما يعادل 6.6 مليون إلى 28 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 9 في المائة بواقع 177 ألفا لتبلغ 1.7 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 3309 صفقات متراجعة 1239 صفقة بمقدار 27 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "منزل الورق" بنحو 13 في المائة ليبلغ 209.60 ريال، يليه "أرماح" بـ8.3 في المائة ليصل إلى 40.60 ريال، وحل ثالثا سهم "بنان" 7 في المائة، حيث أغلق عند سبعة ريالات. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الراشد للصناعة" بواقع 6.2 في المائة ليغلق عند 34 ريالا، يليه "القمم" بـ5.5 في المائة إلى 95.10 ريال، وحل ثالثا سهم "العبيكان للزجاج" بمقدار 4.9 في المائة مقفلا عند 54.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أرماح" بنحو 6.7 مليون ريال، ثم "الرعاية المستقبلية" بقيمة 4.1 مليون ريال، وحل ثالثا "فش فاش" بمبلغ 2.3 مليون ريال.