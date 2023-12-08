10.33 مليون برميل يوميا واردات الصين من النفط في نوفمبر .. انخفضت 9.2 %

انخفضت واردات الصين من النفط الخام في نوفمبر 9.2 في المائة على أساس سنوي، في أول انخفاض سنوي منذ أبريل، إذ أدى ارتفاع مستويات المخزونات وضعف المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ طلبيات المصافي المستقلة إلى إضعاف الطلب.

ووفقا لإدارة الجمارك العامة، بلغ إجمالي النفط الخام الوارد الشهر الماضي 42.445 مليون طن أو ما يعادل 10.33 مليون برميل يوميا، وهو أدنى معدل يومي منذ يوليو، انخفاضا من 11.53 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

وبلغت واردات الصين، وهي أكبر مشتر للنفط في العالم، منذ بداية العام حتى الآن 515.65 مليون طن أو ما يعادل 11.27 مليون برميل يوميا، بزيادة 12.1 عن العام السابق، وفقا لـ"رويترز". وأظهرت بيانات الجمارك أمس، أيضا أن صادرات الوقود المكرر بلغت 5.08 مليون طن مقابل 5.17 مليون طن في أكتوبر بانخفاض 17 في المائة مقارنة بـ6.14 مليون طن قبل عام.

وارتفعت هوامش التكرير الإقليمية خلال شهر نوفمبر، إذ بلغت 6.74 دولار للبرميل في الأول من ديسمبر، أي ما يقرب من مثلي ما كان عليه في الشهر السابق عند 3.60 دولار للبرميل. وأوضحت البيانات أيضا أن واردات الوقود المكرر وصلت إلى 4.16 مليون طن، بزيادة الثلث على العام السابق، مع ارتفاع الحجم منذ بداية العام بنسبة 87 في المائة ليصل إلى 43.23 مليون طن.

وارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي، التي تشمل الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب، بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 10.95 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2022 وزيادة حادة من 8.79 مليون طن في أكتوبر، نظرا لدخول شمال الصين موسم التدفئة في فصل الشتاء. ومنتصف الأسبوع الجاري، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، "إن الصين ستخفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل، بناء على التغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية".

وأضافت اللجنة أن "أسعار البنزين والديزل ستنخفض بـ55 يوانا (نحو 7.7 دولار) للطن، و50 يوانا للطن، على التوالي". وبموجب آلية التسعير الحالية في الصين، يتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر وفقا لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.

وقالت اللجنة "إنه تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في الصين، هي الشركة الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، وغيرها من شركات معالجة النفط الخام، إلى الحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات".