ألمانيا .. خامس تراجع شهري لإنتاج شركات الطاقة والبناء والصناعة

سجل إجمالي إنتاج الشركات الألمانية خامس تراجع شهري له على التوالي في أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن أمس.

وأوضح أن إجمالي إنتاج شركات الصناعة والبناء والطاقة تراجع في ذلك الشهر بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، ليواصل إجمالي إنتاج الشركات تراجعه بلا انقطاع منذ يونيو الماضي. ووفقا لـ"الألمانية"، جاء التراجع الأخير مفاجئا بالنسبة إلى المحللين، حيث إنهم كانوا يتوقعون أن يحقق إجمالي الإنتاج في ذلك الشهر ارتفاعا في المتوسط بنسبة 0.2 في المائة.

وذكر المكتب في بيانه أن "تراجع الإنتاج في أكتوبر يعزى بدرجة كبيرة إلى قطاع صناعة الماكينات"، مشيرا إلى أن الإنتاج في هذا القطاع سجل تراجعا على أساس شهري بنسبة 6.3 في المائة. من جانبها، لفتت وزارة الاقتصاد الألمانية في تعليقها على هذه البيانات إلى وجود "وضع اقتصادي ضعيف". من جهة أخرى، وفي سياق الشأن الألماني، سيضطر المسافرون والركاب على شبكة السكك الحديدية الألمانية إلى وضع خطط سفر بديلة اليوم، مع دخول الإضراب الرابع في شركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية "دويتشه بان" هذا العام حيز التنفيذ.

ودعت نقابة سائقي القطارات أعضاءها إلى الإضراب عن العمل مساء أمس، وينتهي بعد 24 ساعة، وفقا لـ"الفرنسية".

وكان حدوث اضطرابات حتى قبل بدء الإضراب، ومن المتوقع أن تكون له آثار غير مباشرة بعد ذلك. وسيتم تطبيق جدول زمني للطوارئ مع خفض الخدمات بشكل كبير خلال الإضراب.

وتمت دعوة العاملين في شركة دويتشه بان، بما في ذلك شبكة السكك الحديدية في الضواحي "إس بان" في برلين وهامبورج وكذلك شركات "ترانسديف" و"آه كيه إن" و"سيتي- بان كيمنتس" وغيرها من شركات السكك الحديدية للدخول في الإضراب.

وبدأ إضراب نقل البضائع في الساعة السادسة مساء أمس، ويعطل اليوم الذي يعد يوما مزدحما للمسافرين خطط آلاف الركاب.

وتريد نقابة سائقي القطارات الألمان "جي دي إل" زيادة الضغط في جولة المفاوضات الجماعية الحالية، للمطالبة بتخفيض ساعات العمل لعمال المناوبة. وأدانت النقابة الشركات، قائلة "إن أرباب العمل ليسوا مستعدين لمنح الموظفين التقدير الذي يستحقونه على العمل الذي قاموا به". ومع ذلك، يمكن للركاب على الأقل أن يتنفسوا الصعداء من ناحية واحدة، حيث قالت النقابة "إنه لن يكون هناك مزيد من الإضرابات خلال فترة العطلات الرسمية المزدحمة".