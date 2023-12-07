بداية وعرة للاقتصاد الأمريكي في 2024 .. فوضى لرهانات السوق بسبب معضلة الركود والفائدة

لدى البنوك الاستثمارية ومديري الأصول توقعات متباينة للغاية لسوق الأسهم والعملة خلال 2024، ما يعكس الانقسام العميق حول ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي سيدخل في ركود طال انتظاره ويجر العالم معه.

وفقا لتقرير أوردته "رويترز"، يشكل الافتقار إلى الإجماع بين المتنبئين تناقضا صارخا مع العام الماضي، عندما زادت توقعات حدوث ركود في الولايات المتحدة وتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة والتي لم تتحقق.. إذ توسع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5.2 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري.

وأنتجت الانقسامات هذا العام مخططا متناثرا من التوقعات لمسار أسعار الفائدة الأمريكية وكيفية أداء الأصول العالمية التي تتأثر بإجراءات الاحتياطي الفيدرالي.

ولذلك يستعد المشاركون في السوق لبداية وعرة للعام الجديد بعد الارتفاع القوي الشهر الماضي لكل من الأسهم والسندات بناء على إجماع قصير الأجل على أن التضخم وأسعار الفائدة يسيران على مسار هبوطي ثابت.

وقالت سونيا لاود، مسؤولة مختصة في شؤون الاستثمار في شركة "إدارة الاستثمار القانوني": " سواء كانت الولايات المتحدة تعاني هبوط حادا أو هبوطا ناعما، فسيهيمن على السوق، السرد ليس واضحا بعد"، مشيرة إلى أنه إذا تغيرت توقعات أسعار الفائدة الحالية بشكل كبير فإن ذلك سيوفر تقلبات كبيرة.. وتظهر بيانات تداول الخيارات أن المستثمرين أصبحوا مهتمين بشكل متزايد بحماية محافظهم الاستثمارية من التقلبات المتزايدة في سوق الأسهم في المستقبل.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.2 في المائة لـ2024 في المتوسط. ولكن في حين أن المتنبئين متحدون على أن دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر عدوانية منذ عقود من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي إلى تباطؤ، فإنهم منقسمون حول ما إذا كان 2024 سيتضمن أيضا بضعة أرباع من الانكماش الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى خفض الفائدة وإضعاف الدولار.

وتتوقع أموندي، أكبر مدير للأصول في أوروبا، الآن حدوث ركود في الولايات المتحدة في النصف الأول من 2024، ما يعني أن المجموعة سلبية تجاه الدولار وتفضل أصول الأسواق الناشئة.

وفي سوق الصرف الأجنبي، سيكون الين الياباني هو "النقطة المضيئة" في السوق، حيث من المتوقع أن يبتعد بنك اليابان أخيرا عن سياسته النقدية المفرطة في التساهل، كما قال فنسنت مورتييه، مدير تكنولوجيا المعلومات في أموندي. ويتم تداول الين عند 147 ينا للدولار، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوياته منذ 30 عاما، ومع ذلك، لا يرى مورجان ستانلي أي ركود ويعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة حتى العام المقبل.

كما تشير إلى ارتفاع مؤشر الدولار إلى 111 نقطة من 104 حاليا، وانخفاض اليورو إلى دولار واحد وانتعاش الين بشكل معتدل فقط إلى 142 لكل دولار.

بالنسبة إلى الأسهم الأمريكية، التي تحرك أسواق الأسهم العالمية، ينقسم المتنبئون بين من يسميهم ستيوارت كايزر، رئيس استراتيجية التداول في سيتي، "المتحولين والتلاميذ" الذين أجمعوا على الركود القوي في العام الماضي.

وقال كايزر "بعض الدببة المضاربين لا يزالون ملتزمين للغاية لاعتقادهم أنه إذا لم يحدث الركود هذا العام فسيحدث في العام المقبل".

كما يتوقع دويتشه بنك حدوث ركود معتدل في الولايات المتحدة في النصف الأول من 2024 وتخفيضات هائلة في أسعار الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس، مع انخفاض تكاليف الاقتراض ما يدفع مؤشر أسهم S&P 500 إلى 5100 نقطة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 19 في المائة هذا العام ليصل إلى 4567.

ويرى بنك جيه بي مورجان أن الركود ممكن، وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز العام عند 4200 نقطة، في حين يرى جولدمان ساكس أن مخاطر الركود محدودة فقط.

وتعد تقديرات محللي الأسهم لأرباح مؤشر S&P 500 هي الأكثر تشتتا حاليا منذ جائحة كوفيد- 19، وفقا لمعهد بلاك روك للاستثمار.

وقال لاود إن، التي تدير ما يقرب من 1.5 تريليون دولار من الأصول، تعاني نقص الوزن في الأسهم وتتوقع تباطؤا في الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه، تجاوز بعض المستثمرين الجدل الدائر حول الاقتصاد الأمريكي للبحث عن فرص أخرى.

وقال لوكا باوليني، كبير الاستراتيجيين في شركة بيكتيت لإدارة الأصول، إن دعوة الشركة الكبيرة كانت لتحقيق مكاسب في الأسهم الأوروبية، التي يعتقدون أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

ويتفق أغلب المتنبئين الاقتصاديين على أن موجة التضخم العالمية قد انتهت. ولكن ما إذا كان هذا يعني تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، التي تؤدي عموما إلى رفع أسعار السندات مع انخفاض العائدات، فهو أمر لا يتفق عليه المستثمرون أيضا.

وتقدر شركة السندات العملاقة PIMCO احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة في 2024 بنسبة 50 في المائة وتوصي بالديون الحكومية على الأسهم.

ويستهدف استراتيجيو الدخل الثابت في بنك HSBC عائدا بنسبة 3 في المائة على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام بحلول أواخر 2024، بانخفاض عن نحو 4.3 في المائة حاليا.

لكن أدريان جراي، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في شركة إنسايت لإدارة الاستثمار، قال إن أسواق السندات الحكومية تحركت بحماس شديد بالفعل.. نرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يخفضون (أسعار الفائدة) بدءا من الربع الثالث من العام المقبل تقريبا".

وأضاف "في الوقت الحالي، تقوم أسواق السندات الحكومية بتسعير أكثر من ذلك، التوقعات تشير إلى ارتفاع العائدات قليلا".