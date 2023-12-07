محافظ البنك المركزي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على مواجهة التحديات العالمية

أكد أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيق المهام المنوطة به، على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤية 2030.

وقال: إن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على مواجهة التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى السياسات والقرارات الحكيمة التي اتخذت للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات, مبينا أن قطاع التقنية المالية شهد ارتفاعا في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق مستهدفات الشمول المالي.

وأكد استمرار البنك في القيام بدوره الإستراتيجي للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، من خلال السعي إلى إنجاز مستهدفاته؛ لكي يستمر القطاع المالي قادرا على تعزيز مقومات الاقتصاد، وللمساهمة في مسيرة التنمية والنماء.