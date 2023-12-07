الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف التباطؤ الاقتصادي

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس وقادت أسهم شركات السفر والترفيه الخسائر وسط تزايد قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي بعد صدور بيانات ضعيفة أخيرا.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة (08:10) بتوقيت جرينتش بعد أن لامس ذروة أكثر من أربعة أشهر أمس الأربعاء.

وأظهرت بيانات أن الناتج الصناعي في ألمانيا هبط بشكل غير متوقع في أكتوبر بعد يوم من صدور بيانات تظهر تراجعا في الطلبيات الصناعية في منطقة اليورو بما يظهر مواجهة القطاع الصناعي لتحديات.

وهبط مؤشر داكس الألماني 0.2 في المائة بعد أن صعد لأعلى مستوى على الإطلاق أمس الأربعاء.

كما ضغط صعود في عوائد سندات منطقة اليورو على الأسهم. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث في وقت لاحق اليوم.

وتتجه الأنظار لتقرير الطلبات الأسبوعية الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة اليوم الخميس بعد تزايد المؤشرات على تراجع سوق العمل.

وخسر سهم شركة جيمز وركشوب 8.9 في المائة بعد أن أصدرت تحديثا لأعمالها لنصف العام كما هبط سهم لوفتهانزا 3.9 في المائة بعد أن قلل جيه.بي مورجان توصيته للسهم ما أدى لتراجع بنسبة 1 في المائة في قطاع السفر والترفيه.

لكن سهم شركة سانوفي للأدوية ارتفع 1 في المائة بعد أن قالت إن لديها قيد التطوير ما يزيد عن عشرة عقاقير مرشحة لتحقيق مبيعات سنوية تفوق مليار دولار.