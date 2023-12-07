ارتفاع الذهب مع تراجع قوة الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع انخفاض الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وقد تقدم دلائل جديدة على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي لأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب 0.3 في المائة إلى 2030.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (07:48) بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.10 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 في المائة مقابل العملات المنافسة ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين حومت عوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات أمريكية صدرت هذا الأسبوع علامات على تباطؤ سوق العمل بالتدريج في الولايات المتحدة مع تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام في أكتوبر في حين زادت الوظائف في القطاع الخاص بأقل من المتوقع الشهر الماضي.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي ستصدر غدا الجمعة قبل تحديث مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته الاقتصادية وبشأن أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية المقرر يومي 12 و13 ديسمبر.

وقال نيكولاس فرابيل رئيس إدارة الأسواق المؤسسية العالمية في إيه.بي.سي ريفيناري "هناك توقعات على نطاق واسع بأن عدد الوظائف غير الزراعية سيكون أقل، بالتالي إذا وافقت الوظائف التوقعات أو فاقتها، قد تتوقع بعض عمليات البيع للذهب".

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 60 في المائة تقريبا انخفاض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024. وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.87 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 894.03 دولار. وصعد البلاديوم 0.7 في المائة إلى 950.42 دولار للأوقية.

