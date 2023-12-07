" كابلات الرياض" تنتهي من المرحلة الثانية لعملية شراء أسهمها المخصصة كأسهم خزينة

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ونتيجة لعملية الشراء المشار إليها أعلاه، تحتفظ الشركة حتى الآن بعدد (282,500) سهم كأسهم خزينة و بمتوسط سعر شراء يبلغ 74.68 ريال للسهم . تجدر الإشارة إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي جوهري قد يؤثر على القوائم المالية للشركة نتيجة لعملية الشراء.