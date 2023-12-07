" كابلات الرياض" تنتهي من المرحلة الثانية لعملية شراء أسهمها المخصصة كأسهم خزينة

أعلنت شركة مجموعة كابلات الرياض عن إكمال المرحلة الثانية من عملية شراء الشركة لأسهمها المخصصة للاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل خلال الفترة من 31-10-2023م حتى 30-11-2023.
|فترة الشراء
|خلال فترة 12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.
|عدد الأسهم المشتراة
|252500
|قيمة الأسهم المشتراة
|18,893,066.14
|متوسط سعر الشراء للسهم
|74.82
|معلومات إضافية
|ونتيجة لعملية الشراء المشار إليها أعلاه، تحتفظ الشركة حتى الآن بعدد (282,500) سهم كأسهم خزينة و بمتوسط سعر شراء يبلغ 74.68 ريال للسهم .
تجدر الإشارة إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي جوهري قد يؤثر على القوائم المالية للشركة نتيجة لعملية الشراء.
أضف تعليق