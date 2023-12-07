الأسهم السعودية تغلق باللون الأخضر .. تفاؤل بالإنفاق الحكومي التوسعي في الميزانية

ارتفعت الأسهم السعودية 30 نقطة بنحو 0.27 في المائة لتغلق عند 11174 نقطة، بدعم من معظم القطاعات، وكان أداء الأسهم الصغيرة أفضل من المتوسطة والكبيرة. وتزامن ارتفاع السوق مع موعد إعلان الموازنة، التي أظهرت عجزا بنحو 79 مليار ريال، إلا أن الإنفاق الحكومي مستمر في التوسع بما يفوق التقديرات، ما يعزز التفاؤل بانتعاش النشاط الاقتصادي، خاصة مع بقاء مستوى الدين المنخفض، والتصنيف الائتماني المرتفع.

من ناحية فنية، المؤشر لا يزال متفوقا على متوسطات أدائه ويواجه دعما عند 11060 نقطة بينما المقاومة 11242 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11146 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11198 كاسبا 0.49 في المائة، بينما الأدنى عند 11138 نقطة فاقدا 0.05 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11174 نقطة رابحا 30 نقطة بنحو 0.27 في المائة.

وتراجعت السيولة 1 في المائة بنحو 86 مليونا لتصل إلى 5.8 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 3 في المائة بواقع 7.8 مليون إلى 244 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 16 ألفا بنحو 3 في المائة لتصل إلى 446 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنحو 4.3 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بـ2.8 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 1.9 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بواقع 0.9 في المائة، ثم "الأدوية" بمقدار 0.51 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" 0.31 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 12 في المائة بقيمة 715 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 11 في المائة ما يمثل 646 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 10 في المائة بنحو 594 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "نادك" بنحو 9.87 في المائة ليبلغ 26.50 ريال، يليه "كابلات الرياض" بـ9.41 في المائة ليصل إلى 84.90 ريال، وحل ثالثا سهم "عناية" 8.22 في المائة حيث أغلق عند 16.58 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "نقي" بواقع 6.84 في المائة ليغلق عند 73.60 ريال، يليه "المتحدة للتأمين" بمقدار 4.76 في المائة إلى 9.01 ريال، وحل ثالثا سهم "شمس" 3.23 في المائة ليقفل عند 0.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 351 مليون ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 336 مليون ريال، وحل ثالثا "عذيب للاتصالات" بـ155 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية