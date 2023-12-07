«وول ستريت» تصعد مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة بعد تراخي أوضاع سوق العمل

صعدت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس في ظل تفاؤل المستثمرين إزاء خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل، وذلك بعد أن أظهرت بيانات مزيدا من العلامات على تراخي أوضاع سوق العمل.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 59.17 نقطة بنحو 0.16 في المائة إلى 36183.73 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 19.05 نقطة، أو 0.42 في المائة، عند 4586.23 نقطة، بينما زاد مؤشر ناسداك المجمع 95.17 نقطة، بمقدار 0.67 في المائة، إلى 14325.62 نقطة.

من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس مع ازدياد رهانات على أن رفع أسعار الفائدة العالمية بلغ ذروته، وتصدر قطاع التعدين المستفيد من ارتفاع أسعار المعادن المكاسب في حين سجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا جديدا.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة كما زاد مؤشر داكس الألماني أيضا 0.75 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.3 في المائة مدعوما بارتفاع أسعار معظم المعادن الأساسية.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي أمس ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لأول مرة منذ أربعة أشهر خلال أكتوبر الماضي، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى زيادة مبيعات المنتجات غير الغذائية.

وارتفع سهم مجموعة أوكادو البريطانية بنحو 3.1 في المائة بعد أن رفع بنك جي بي موجان توصيته لسهم المجموعة المتخصصة في مجال بيع البقالة عبر الإنترنت والتكنولوجيا من "خفض الوزن النسبي" إلى "محايد".

وعلى الجانب الآخر، هبط سهم شركة ميرك الألمانية 13.4 في المائة بسبب عدم تحقيق عقارها "إيفوبروتينيب" التجريبي لعلاج مرض التصلب المتعدد، الهدف المطلوب في تجارب المرحلة الأخيرة.

وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي ارتفاعا حادا أمس ومحا خسائر مني بها في الجلسات الثلاث السابقة مع إعادة شراء المستثمرين أسهما مرتبطة بالرقائق.

وقفز نيكاي 2.04 في المائة ليغلق عند 33445.90 نقطة مسجلا أكبر مكاسب يومية منذ 15 نوفمبر. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 في المائة إلى 2387.20 نقطة.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وسجل نيكي أمس الأول أكبر انخفاض في ستة أسابيع عندما تسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة في موجة بيع قوية في أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مثل "أدفانتست".

وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 2.2 في المائة و"أدفانتست" المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 3 في المائة.

وقفز سهم "ساكورا إنترنت" 12.09 في المائة مسجلا ارتفاعا حادا للجلسة الثالثة على التوالي مع قول جين سين هوانغ الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" هذا الأسبوع إن الشركة الأمريكية العملاقة في مجال أشباه الموصلات ستعمل مع شركات يابانية مثل "ساكورا إنترنت" لبناء مصانع للذكاء الاصطناعي في اليابان.